TVE compra la adaptación a serie de televisión del fenómeno de la literatura juvenil con María Pedraza ('Élite')

Estos días se está celebrando en Cannes el MIPCOM, el mercado internacional en el que diferentes cadenas de todo el mundo venden sus productos al resto. Y TVE ha cerrado la adquisición para emitir 'Los cinco' ('The Famous Five'), la ambiciosa serie internacional basada en las célebres novelas de aventuras de la escritora británica Enid Blyton.

La compra de los derechos por parte de RTVE ha coincidido con el estreno de la ficción en Portugal a través de SIC y del gran éxito de la primera temporada en la BBC. Así lo ha anunciado una de las productoras de la ficción de BBC y ZDF, The Mediapro Studio, que, como responsable de gestionar sus derechos de distribución en España, Portugal y América Latina, ha cerrado dos acuerdos para expandir su impacto en Europa.

Considerada por BBC Studios como una de sus series juveniles más ambiciosas hasta la fecha, 'Los Cinco' está cocreada por el director danés Nicolas Winding Refn ('Drive', 'Only God Forgives', 'Valhalla Rising') y Matthew Read. La adaptación ha sido diseñada y reinventada para las audiencias actuales de todo el mundo. La serie combina acción, misterio y aventuras, manteniendo la esencia de los personajes originales.

La primera temporada está compuesta por tres episodios (o películas) de 90 minutos. La segunda tanda, en rodaje desde septiembre de 2024, ampliará la historia con dos nuevas entregas, llevando a los jóvenes héroes a desafíos aún más complejos, con la vida en tiempos de guerra y el proceso de crecimiento personal como telón de fondo.

La actriz española María Pedraza, entre los protagonistas de 'Los cinco'

Cabe destacar que en la primera temporada de 'Los cinco', el público español se encontrará con una cara muy conocida de nuestra televisión pues en el reparto aparece María Pedraza ('Élite', 'Asalto al banco central') junto a otros jóvenes talentos como Elliott Rose, Kit Rakusen, Flora Jacoby Richardson y Diaana Babnicova.

La compra de 'Los cinco' se enmarca además dentro de la estrategia que ha llevado a cabo The Mediapro Studio Distribution en este MIPCOM 2025. La productora ha cerrado acuerdos muy importantes de distribución global como 'Celeste', la serie de Movistar Plus+ creada por Diego San José y protagonizada por Carmen Machi, que continúa sumando territorios tras su éxito en Series Mania y el Italian Global Series Festival, así como el documental 'Real Madrid: cómo no te voy a querer', adquirido por Sky Italia, Canal+ África y otros operadores internacionales.

Sinopsis de 'Los Cinco'

La serie se basa en las célebres historias de Enid Blyton y narra las andanzas de unos valientes jóvenes exploradores que se enfrentan a trepidantes aventuras llenas de acción, misterios extraordinarios, peligros sin parangón y secretos asombrosos.