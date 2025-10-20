Telecinco estrena hoy una brutal película basada en hechos reales con el protagonista de 'La Pasión de Cristo' 

Telecinco vuelve a apostar por el cine este lunes, 20 de octubre, con el estreno de la película 'Sound of freedom' a partir de las 23:00 horas en su contenedor 'Cine 5 Estrellas'. Y no es una cinta cualquiera, pues se trata de un fenómeno mundial como así resalta la cadena en sus promociones.

Basada en hechos reales y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro Monteverde ('Bella', 'Little Boy'), este largometraje dramático, de dos horas de duración, se convirtió en número 1 en su estreno en taquilla en 2023 con más de 250 millones de dólares de recaudación mundial.

'Sound of freedom', cuya traducción es 'Sonido de libertad', ocupa el puesto 10 entre las películas más taquilleras de 2023 en Estados Unidos. Rodada fundamentalmente en Estados Unidos (Calexico, California) y en Cartagena de Indias (Colombia), tiene como principal protagonista a Jim Caviezel; que afirmó que esta película es el segundo papel más importante de su carrera por detrás de su interpretación de Jesús de Nazaret en 'La Pasión de Cristo' (2004).

Jim Caviezel y Mira Sorvino en 'Sound of freedom'

El elenco artístico de 'Sound of freedom' lo completan Bill Camp, Mira Sorvino, Kurt Fuller, Scott Haze, Gerardo Taracena, José Zuñiga, Eduardo Verástegui, Yessica Borroto, Javier Godino, Gustavo Sánchez Parra, Cristal Aparicio o Manny Pérez, entre otros.

Esta película que Telecinco estrena en abierto narra la historia de Tim Ballard, un ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que trabajaba en el departamento de delitos sexuales persiguiendo pedófilos. Tratando de intentar salvar a un niña secuestrada y obligada a prostituirse, Tim viaja a Latinoamérica, sumergiéndose en el submundo del tráfico sexual de menores.

Con el estreno de 'Sound of freedom', Telecinco buscará competir por el liderazgo con la nueva entrega de 'MasterChef Celebrity' en La 1 de TVE y con un nuevo capítulo de 'Renacer' en Antena 3, que se emitirán tras 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' respectivamente.