'Sueños de libertad', avance semanal capítulos del 20 al 24 de octubre: Andrés, al borde de la muerte y Begoña en peligro

Desde el pasado viernes nada volverá a ser igual en 'Sueños de libertad'. Después de haber cumplido recientemente 400 episodios y tras consolidarse como la serie más vista de la televisión, la ficción de Antena 3 se encuentra en un punto culmen de sus tramas con el embarazo de Begoña y la explosión que ha puesto la vida de varios personajes en riesgo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés reaccionaba con ira al ver que María se puede poner de pie y se marchaba directamente a la fábrica para revisar las calderas. Y María no dudaba en mostrar su preocupación ante Gabriel y Begoña por si puede sucederle algo a Andrés. Tras ello, Begoña decidía ir a la fábrica para saber que está sucediendo y Gabriel no dudaba en acompañarle.

José le proponía a Irene retomar todos sus planes de juventud y que nunca pudieron llegar a cumplir por culpa de don Pedro y le pedía que le ayude a regentar la floristería de sus padres y le decía que siente el mismo amor que sentía por ella pero la secretaria no tiene muy claro si quiere recuperarle. Por su parte, Cristina y Luz tenían una conversación y la perfumista le dejaba claro que su decisión de quedarse no tiene nada que ver con Luis y que no tiene nada de lo que preocuparse.

Joaquín decidía dar el paso y le perdonaba a Irene todo lo que le hizo para ayudar a su hermano. Por su lado, Claudia tomaba la decisión definitiva sobre la propuesta de Raúl y su futuro juntos y la dependienta accedía a marcharse con él a Madrid después de que el ex chófer le pida perdón por haber sido egoísta con ella.

Una vez llegaban a la fábrica, Gabriel intentaba que Begoña no accediera al interior de la sala de calderas y Tasio daba la voz de alarma para desalojar a los empleados para evitar cualquier tipo de desgracia después de que Andrés descubriera que los valores de presión y temperatura podían haber sido manipulados por alguien.

Las calderas estaban al límite y podían explotar mientras Andrés y el encargado de mantenimiento estaban dentro. Cuando Begoña trataba de acudir en su ayuda, Gabriel se interponía y decidía ser él quién entre a la sala para salvar a su primo y al trabajador. Tras ello, Andrés no dudaba en enfrentarse a Gabriel dejándole claro que sabe que es él quien lo ha manipulado todo y el abogado le confesaba la verdad justo cuando saltaban las alarmas y se producía una explosión.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 20 al viernes 24 de octubre:

Capítulo 418 de 'Sueños de libertad' - Lunes 20 de octubre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la explosión en la sala de calderas genera una gran conmoción entre todos los trabajadores de la fábrica. Begoña no duda en acceder al interior y Raúl y Tasio le acompañan para tratar de sacar a los tres hombres que estaban dentro. Una vez dentro, confirman los peores presagios: hay un muerto, Benítez, el encargado de mantenimiento.

Por su parte, Gabriel está herido y Andrés aunque está vivo está inconsciente y sepultado. Tras llegar a la fábrica y descubrir lo sucedido, Marta y Damián se quedan completamente consternados y tras sacar a Andrés, el patriarca se traslada al hospital junto a Luz. Y cuando descubre la noticia del estado de Andrés, María se derrumba.

Tras sacar a los afectados, Tasio, Joaquín y Luis acceden a la zona cero de la explosión para ver cómo se encuentra todo. Los tres están completamente desolados pues tras la inyección de dinero que pusieron para las obras de saponificación no saben de donde sacar ahora capital para arreglar la sala de calderas.

Tasio se encarga de llamar a los familiares de Benítez para comunicarles su fallecimiento en la explosión y termina hundiéndose ante Carmen al sentirse culpable de lo sucedido. Mientras, Julia muestra gran preocupación al darse cuenta de que ha pasado algo y Pelayo trata de explicarle lo sucedido alarmando a la niña.

Finalmente, en el hospital, Damián y Begoña reciben a Gabriel tras estar prácticamente recuperado aunque con confusión y alguna herida. Lo peor para los De La Reina es que Andrés se encuentra en coma y no saben lo que puede pasar con él. Damián se queda completamente derrumbado al temer perder a otro de sus hijos y Luz trata de animarle.

Capítulo 419 de 'Sueños de libertad' - Martes 21 de octubre

Gabriel recibe el alta y regresa a casa junto a Begoña, que se siente culpable de que su prometido entrara a la sala de calderas. Mientras, en el hospital, Damián vuelve a derrumbarse ante el complicado estado de Andrés, que sigue en coma. Por si fuera poco, Luz le advierte de que quizás su hijo no terminará recuperándose del todo.

En la fábrica, Irene no duda en aconsejar a Tasio sobre cómo debe afrontar la crisis de la empresa. Ante lo sucedido, el director decide convocar una junta de accionistas para valorar los pasos a seguir. Cristina se lo comunica a Luis, que ante la tensión de lo que está pasando termina diciéndole a la joven que lo mejor que pudo hacer era vender sus acciones y marcharse dejando a la hija de Irene desolada.

En la junta, Tasio expone la cruda realidad de la fábrica: las arcas están vacías para poder reconstruir la sala de calderas y que la única salida es conseguir un nuevo socio capitalista. Después, en el laboratorio, Cristina se desahoga con su madre por la dura situación de la empresa y tanto Irene como José se ofrecen a ayudarle y darle el dinero necesario.

Julia sigue muy preocupada por lo sucedido en la fábrica y Begoña y Digna tratan de contarle la explosión y le explican que su tío Andrés sigue sin despertarse. Por su parte, Chema regresa de su ruta y se encuentra con las consecuencias del accidente y descubre que Claudia se va a ir a Madrid con Raúl.

María estalla con Gabriel por haber puesto en peligro a su marido con su sabotaje en la sala de máquinas. Tras sus acusaciones y amenazas, el abogado le recuerda que tiene en su poder una carta que le incrimina en la muerte de Víctor Zárate. Después, María visita a Andrés en el hospital y le comenta a Luz que ha empezado a sentir las piernas y la doctora opta por examinarla de nuevo.

Capítulo 420 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 22 de octubre

Begoña sigue muy preocupada por el estado de Andrés al ver que no despierta del coma. Y cuando Marta llega también al hospital, ambas tienen un momento íntimo en el que se consuelan mutuamente por la situación que atraviesan y el temor porque el De La Reina pueda no salir del coma.

En la colonia, Claudia y Raúl preparan todo para irse a Madrid. Justo entonces, Chema, movido por los celos, le recrimina al ex chófer que se marche justo ahora que la empresa está en crisis y necesita más manos que nunca. Unas palabras que provocan que Raúl empiece a replantearse su idea de marcharse a la capital aunque Gaspar le anima a que siga persiguiendo sus sueños.

Cristina le cuenta a Irene que el dueño de la floristería de los padres de José pide más dinero para el traspaso. Y entonces, la hermana de don Pedro decide actuar y negociar directamente con el de la floristería para conseguir un acuerdo justo. Por su parte, Carmen anuncia a Gema y Claudia que la campaña de Pasión Oculta se suspende y no pueden seguir contando con Emma Govantes.

Damián sigue devastado por el estado de Andrés y Digna no duda en apoyarle. También Begoña se abre con Luz y le confiesa que es incapaz de seguir con su boda con Gabriel mientras Andrés siga en coma. Mientras, Damián inspecciona junto a Tasio la sala de calderas para analizar los daños y cuando su hijo le propone la entrada de un socio capitalista, el patriarca se niega a permitir que un extraño entre en el accionariado tras lo que sucedió con don Pedro.

María le anuncia a Damián que está empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas y podría volver a caminar y después también lo comparte con Manuela y Julia. Asimismo, el ama de llaves encuentra la carta de Enriqueta en la que le pedía ayuda a Andrés para sacar a su madre de la cárcel y se la entrega a María.

Capítulo 421 de 'Sueños de libertad' - Jueves 23 de octubre

Damián comparte con Begoña la recuperación de María. Y aunque trata de fingir alegría, la enfermera está convencida de que su cuñada les ha tenido engañados a todos durante este tiempo y no duda en compartir sus sospechas con Luz pues no le cuadra la mejoría que ha experimentado en tan poco tiempo.

Gaspar pone a Tasio al tanto de las inquietudes de los trabajadores de la fábrica pues todos están muy preocupados por el incierto futuro de la empresa y el director trata de convencerle de que va a luchar por conseguir salir de la crisis. Mientras, Tasio también se culpa de lo sucedido con la sala de calderas y Damián trata de decirle que él no tiene la culpa de nada.

Y en plena crisis, Claudia duda ahora si marcharse con Raúl a Madrid como le prometió o quedarse para ayudar y le pide a su novio que le de unos días para poder marcharse. Paralelamente, todos le desean mucha suerte a Raúl ante su primera carrera salvo Chema. Y Claudia y Manuela escuchan la carrera por la radio y todo se complica cuando escuchan que ha habido un accidente provocando que la dependienta recuerde lo que pasó con Mateo.

Begoña no duda en encararse con María acusándola de ser una persona sin escrúpulos y de haberles engañados a todos con su invalidez. Y quienes también vuelven a enfrentarse en la mansión son María y Gabriel pues el abogado le recrimina que haya anunciado que puede volver a andar y ella le amenaza con publicar la carta de Enriqueta que le compromete.

Irene le cuenta a Cristina que ha conseguido llegar a un acuerdo con el dueño de la floristería para que se la traspase a José. Es entonces cuando la joven trata de convencer a su madre para que le de una nueva oportunidad a su padre e iniciar una nueva vida juntos.

Digna visita a Damián para tratar de convencerle de vender las acciones de la empresa pues es muy consciente de la quiebra en la que pueden entrar sus hijos. Tras ello, el patriarca accede y le pide a Gabriel que redacte un contrato para la venta de las acciones y el abogado se pone en contacto con Brossard para seguir con su plan.

Capítulo 422 de 'Sueños de libertad' - Viernes 24 de octubre

Tasio recibe la llamada de unos grandes almacenes italianos para proponerles la compra de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta decide pedirle ayuda a Pelayo para que pueda ayudarles y se convierta en el nuevo socio capitalista que necesitan para sacar a la fábrica de la ruina.

Begoña empieza a sentir pinchazos y además está empezando a sangrar. Una prueba que podría mostrar que su embarazo puede no ir bien. Cuando Digna descubre el embarazo de la enfermera se queda en shock y vislumbra que ella sigue sintiendo algo por Andrés a pesar de su próximo compromiso con Gabriel.

Ante el miedo por que Raúl hubiera tenido un accidente reviviendo todo lo que pasó con la muerte de Mateo, Claudia empieza a replantearse su idea de irse con él a Madrid y toma una importante decisión sobre su relación que supone un antes y un después. También Irene toma una decisión crucial sobre su futuro y decide darle una oportunidad a José y retomar sus planes de juventud.

Cuando Tasio pone al corriente a Damián y Gabriel, el abogado trata de persuadir a ambos para que acepten la oferta de los almacenes italianos advirtiendo de los riesgos que tendría asociarse con Floral y les hace ver que es la única opción viable para salir de la quiebra a la que está destinada la empresa. Paralelamente, Gaspar trata de que Tasio le ponga al corriente del futuro de Perfumerías De La Reina.

Tras saber que Begoña ha sufrido un sangrado, Gabriel no duda en preocuparse por ella. Y la enfermera no duda en aprovechar para acusar a María de tenerles engañados a todos con su inmovilidad. Pero lo que consigue es que Gabriel se ponga de parte de María y le pide que no vuelva a lanzar una acusación así.