'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 17 de octubre: Andrés y Gabriel, en peligro de muerte

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemente 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Gabriel tenían un fuerte enfrentamiento en el desayuno después de que el De La Reina le deje claro a su primo que sospecha sobre él y no piensa en tirar la toalla para evitar que Begoña se case con él y que haga daño a su familia.

Cristina le contaba a Irene que ha decidido quedarse en la colonia después de la conversación que tuvo con José y tras la conversación de madre e hija, la joven llegaba a la conclusión de que tiene que comprar la floristería que tenían los padres de su padre para sorprenderle.

Carmen y Gema ponían a Marta al corriente de la campaña de publicidad de Emma Govantes para vender Pasión Oculta. Después del pequeño incidente en la radio y con don Agustín, ambas se comprometían a supervisar personalmente la sesión de fotos para que todo salga a la perfección. Mientras, Claudia seguía bastante perdida con la propuesta de Raúl de irse con él a Madrid y tanto Gema como Cristina trataban de aconsejarla.

Paralelamente, Marta hablaba con Andrés para saber cómo se siente tras el anuncio del compromiso entre Begoña y Gabriel. El ex militar no dudaba en desahogarse con su hermana y aprovechaba para contarle sin mucho detalle las sospechas que tiene sobre su primo. Por su parte, Digna e Irene compartían una comida para dejar atrás el pasado y retomar su amistad. Algo que a Joaquín no le terminaba de hacer gracia pues sigue sin perdonar a la secretaria lo que le hizo.

Gabriel conseguía manipular la sala de calderas para seguir adelante con su plan de acabar con Perfumerías De La Reina. El boicot enseguida da sus frutos y Tasio llamaba muy preocupado a Andrés para pedirle si puede revisar las máquinas y saber que problema hay. Y María sabiendo del peligro que corre su marido intentaba evitar que se marche hasta el punto de que se pone de pie delante de él.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 417 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 16 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 417 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés reacciona con ira al ver que María se puede poner de pie y se marcha directamente a la fábrica para revisar las calderas. Y María no duda en mostrar su preocupación ante Gabriel y Begoña por si puede sucederle algo a Andrés. Tras ello, Begoña decide ir a la fábrica para saber que está sucediendo y Gabriel no duda en acompañarle.

José le propone a Irene retomar todos sus planes de juventud y que nunca pudieron llegar a cumplir por culpa de don Pedro y le pide que le ayude a regentar la floristería de sus padres y le dice que siente el mismo amor que sentía por ella pero la secretaria no tiene muy claro si quiere recuperarle. Por su parte, Cristina y Luz tienen una conversación y la perfumista le deja claro que su decisión de quedarse no tiene nada que ver con Luis y que no tiene nada de lo que preocuparse.

Joaquín decide dar el paso y le perdona a Irene todo lo que le hizo para ayudar a su hermano. Por su lado, Claudia toma la decisión definitiva sobre la propuesta de Raúl y su futuro juntos y la dependienta accede a marcharse con él a Madrid después de que el ex chófer le pida perdón por haber sido egoísta con ella.

Una vez llegan a la fábrica, Gabriel intenta que Begoña no acceda al interior de la sala de calderas y Tasio da la voz de alarma para desalojar a los empleados para evitar cualquier tipo de desgracia después de que Andrés descubre que los valores de presión y temperatura hayan podido ser manipulados por alguien.

Las calderas están al límite y pueden explotar mientras Andrés y el encargado de mantenimiento están dentro. Cuando Begoña trata de acudir en su ayuda, Gabriel se interpone y decide ser él quién entre a la sala para salvar a su primo y al trabajador. Tras ello, Andrés no duda en enfrentarse a Gabriel dejándole claro que sabe que es él quien lo ha manipulado todo y el abogado le confiesa la verdad justo cuando saltan las alarmas y se produce una explosión.