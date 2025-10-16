Antena 3 hace este explosivo anuncio sobre el futuro de 'Sueños de Libertad': "Nada volverá a ser igual"

Antena 3 ha lanzado un anuncio en el que avanza que "todo cambiará" en 'Sueños de libertad' este viernes. Y es que en el capítulo que ofrecerá la cadena este 17 de octubre se producirá una explosión en Perfumerías De La Reina en el que uno de sus protagonistas podría morir.

"Una explosión en Perfumerías de la Reina hará que nada vuelva a ser igual. ¿Se salvará Andrés?", se preguntan en la cuenta oficial de la serie de Diagonal TV en Instagram haciéndose eco del anuncio que ha lanzado la cadena de Atresmedia.

Así, tras la muerte de don Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé) hace unas semanas después de que Damián se vengara y acabara con él ahogándole con la almohada cuando estaba en las últimas; ahora 'Sueños de libertad' se enfrenta a otra tragedia que pondrá en jaque a los De La Reina.

Gabriel (Oriol Tarrasón) ha conseguido su plan de boicotear a la empresa al manipular la sala de calderas. Tras descubrir un fallo, Tasio (José Milán) llama a su hermano Andrés (Dani Tatay) para informarle de lo sucedido y el ex militar no duda en presentarse en la fábrica para tratar de descubrir el problema. Una vez allí, Gabriel y Andrés vivirán un tenso enfrentamiento cuando el abogado termina confesando a su primo que fue él quién lo ha manipulado todo justo cuando se producirá una explosión.

Tal y como se aprecia en el avance, la explosión pilla a Andrés y Gabriel junto al encargado de mantenimiento dentro de la sala, por lo que los tres saltarán por los aires. ¿Conseguirán salir con vida de allí? Habrá que esperar al capítulo del lunes para saberlo.

Avance del capítulo 417 de 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés reacciona con ira al ver que María se puede poner de pie y se marcha directamente a la fábrica para revisar las calderas. Y María no duda en mostrar su preocupación ante Gabriel y Begoña por si puede sucederle algo a Andrés. Tras ello, Begoña decide ir a la fábrica para saber que está sucediendo y Gabriel no duda en acompañarle.

José le propone a Irene retomar todos sus planes de juventud y que nunca pudieron llegar a cumplir por culpa de don Pedro y le pide que le ayude a regentar la floristería de sus padres y le dice que siente el mismo amor que sentía por ella pero la secretaria no tiene muy claro si quiere recuperarle. Por su parte, Cristina y Luz tienen una conversación y la perfumista le deja claro que su decisión de quedarse no tiene nada que ver con Luis y que no tiene nada de lo que preocuparse.

Joaquín decide dar el paso y le perdona a Irene todo lo que le hizo para ayudar a su hermano. Por su lado, Claudia toma la decisión definitiva sobre la propuesta de Raúl y su futuro juntos y la dependienta accede a marcharse con él a Madrid después de que el ex chófer le pida perdón por haber sido egoísta con ella.

Una vez llegan a la fábrica, Gabriel intenta que Begoña no acceda al interior de la sala de calderas y Tasio da la voz de alarma para desalojar a los empleados para evitar cualquier tipo de desgracia después de que Andrés descubre que los valores de presión y temperatura hayan podido ser manipulados por alguien.

Las calderas están al límite y pueden explotar mientras Andrés y el encargado de mantenimiento están dentro. Cuando Begoña trata de acudir en su ayuda, Gabriel se interpone y decide ser él quién entre a la sala para salvar a su primo y al trabajador. Tras ello, Andrés no duda en enfrentarse a Gabriel dejándole claro que sabe que es él quien lo ha manipulado todo y el abogado le confiesa la verdad justo cuando saltan las alarmas y se produce una explosión.