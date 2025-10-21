'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 22 de octubre: El as de María y preocupación por Andrés

Nada volverá a ser igual en 'Sueños de libertad' desde lo vivido el pasado viernes. Después de haber cumplido recientemente 400 episodios y tras consolidarse como la serie más vista de la televisión, la ficción de Antena 3 se encuentra en un punto culmen de sus tramas con el embarazo de Begoña y la explosión que ha puesto la vida de varios personajes en riesgo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel recibía el alta y regresaba a casa junto a Begoña, que se siente culpable de que su prometido entrara a la sala de calderas. Mientras, en el hospital, Damián volvía a derrumbarse ante el complicado estado de Andrés, que sigue en coma. Por si fuera poco, Luz le advertía de que quizás su hijo puede no terminar recuperándose del todo.

En la fábrica, Irene no dudaba en aconsejar a Tasio sobre cómo debe afrontar la crisis de la empresa. Ante lo sucedido, el director decidía convocar una junta de accionistas para valorar los pasos a seguir. Cristina se lo comunicaba a Luis, que ante la tensión de lo que está pasando terminaba diciéndole a la joven que lo mejor que pudo hacer era vender sus acciones y marcharse dejando a la hija de Irene desolada.

En la junta, Tasio exponía la cruda realidad de la fábrica: las arcas están vacías para poder reconstruir la sala de calderas y que la única salida es conseguir un nuevo socio capitalista. Después, en el laboratorio, Cristina se desahogaba con su madre por la dura situación de la empresa y tanto Irene como José se ofrecían a ayudarle y darle el dinero necesario.

Julia seguía muy preocupada por lo sucedido en la fábrica y Begoña y Digna trataban de contarle la explosión y le explican que su tío Andrés sigue sin despertarse. Por su parte, Chema regresaba de su ruta y se encontraba con las consecuencias del accidente y descubría que Claudia se va a ir a Madrid con Raúl.

María estallaba con Gabriel por haber puesto en peligro a su marido con su sabotaje y le recordaba que tiene en su poder una carta que le incrimina en la muerte de Víctor Zárate. Después, María visitaba a Andrés en el hospital y le comentaba a Luz que ha empezado a sentir las piernas y la doctora optaba por examinarla de nuevo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 420 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 22 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 420 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña sigue muy preocupada por el estado de Andrés al ver que no despierta del coma. Y cuando Marta llega también al hospital, ambas tienen un momento íntimo en el que se consuelan mutuamente por la situación que atraviesan y el temor porque el De La Reina pueda no salir del coma.

En la colonia, Claudia y Raúl preparan todo para irse a Madrid. Justo entonces, Chema, movido por los celos, le recrimina al ex chófer que se marche justo ahora que la empresa está en crisis y necesita más manos que nunca. Unas palabras que provocan que Raúl empiece a replantearse su idea de marcharse a la capital aunque Gaspar le anima a que siga persiguiendo sus sueños.

Cristina le cuenta a Irene que el dueño de la floristería de los padres de José pide más dinero para el traspaso. Y entonces, la hermana de don Pedro decide actuar y negociar directamente con el de la floristería para conseguir un acuerdo justo. Por su parte, Carmen anuncia a Gema y Claudia que la campaña de Pasión Oculta se suspende y no pueden seguir contando con Emma Govantes.

Damián sigue devastado por el estado de Andrés y Digna no duda en apoyarle. También Begoña se abre con Luz y le confiesa que es incapaz de seguir con su boda con Gabriel mientras Andrés siga en coma. Mientras, Damián inspecciona junto a Tasio la sala de calderas para analizar los daños y cuando su hijo le propone la entrada de un socio capitalista, el patriarca se niega a permitir que un extraño entre en el accionariado tras lo que sucedió con don Pedro.

María le anuncia a Damián que está empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas y podría volver a caminar y después también lo comparte con Manuela y Julia. Asimismo, el ama de llaves encuentra la carta de Enriqueta en la que le pedía ayuda a Andrés para sacar a su madre de la cárcel y se la entrega a María.