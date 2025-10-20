'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 21 de octubre: Varapalo con Andrés y María, acorralada

Nada volverá a ser igual en 'Sueños de libertad' desde lo vivido el pasado viernes. Después de haber cumplido recientemente 400 episodios y tras consolidarse como la serie más vista de la televisión, la ficción de Antena 3 se encuentra en un punto culmen de sus tramas con el embarazo de Begoña y la explosión que ha puesto la vida de varios personajes en riesgo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la explosión en la sala de calderas genera una gran conmoción entre todos los trabajadores de la fábrica. Begoña no dudaba en acceder al interior y Raúl y Tasio le acompañaban para tratar de sacar a los tres hombres que estaban dentro. Una vez dentro, confirmaban los peores presagios: hay un muerto, Benítez, el encargado de mantenimiento.

Por su parte, Gabriel estaba herido y Andrés aunque está vivo estaba inconsciente y sepultado. Tras llegar a la fábrica y descubrir lo sucedido, Marta y Damián se quedaban completamente consternados y tras sacar a Andrés, el patriarca se trasladaba al hospital junto a Luz. Y cuando descubría la noticia del estado de Andrés, María se derrumbaba.

Tras sacar a los afectados, Tasio, Joaquín y Luis accedían a la zona cero de la explosión para ver cómo se encuentra todo. Los tres estaban completamente desolados pues tras la inyección de dinero que pusieron para las obras de saponificación no saben de donde sacar ahora capital para arreglar la sala de calderas.

Tasio se encargaba de llamar a los familiares de Benítez para comunicarles su fallecimiento en la explosión y terminaba hundiéndose ante Carmen al sentirse culpable de lo sucedido. Mientras, Julia mostraba gran preocupación al darse cuenta de que ha pasado algo y Pelayo trataba de explicarle lo sucedido alarmando a la niña.

Finalmente, en el hospital, Damián y Begoña recibían a Gabriel tras estar prácticamente recuperado aunque con confusión y alguna herida. Lo peor para los De La Reina es que Andrés se encontraba en coma y no sabían lo que puede pasar con él. Damián se quedaba completamente derrumbado al temer perder a otro de sus hijos y Luz trataba de animarle.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 419 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 21 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 419 de 'Sueños de Libertad'

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel recibe el alta y regresa a casa junto a Begoña, que se siente culpable de que su prometido entrara a la sala de calderas. Mientras, en el hospital, Damián vuelve a derrumbarse ante el complicado estado de Andrés, que sigue en coma. Por si fuera poco, Luz le advierte de que quizás su hijo puede no terminar recuperándose del todo.

En la fábrica, Irene no duda en aconsejar a Tasio sobre cómo debe afrontar la crisis de la empresa. Ante lo sucedido, el director decide convocar una junta de accionistas para valorar los pasos a seguir. Cristina se lo comunica a Luis, que ante la tensión de lo que está pasando termina diciéndole a la joven que lo mejor que pudo hacer era vender sus acciones y marcharse dejando a la hija de Irene desolada.

En la junta, Tasio expone la cruda realidad de la fábrica: las arcas están vacías para poder reconstruir la sala de calderas y que la única salida es conseguir un nuevo socio capitalista. Después, en el laboratorio, Cristina se desahoga con su madre por la dura situación de la empresa y tanto Irene como José se ofrecen a ayudarle y darle el dinero necesario.

Julia sigue muy preocupada por lo sucedido en la fábrica y Begoña y Digna tratan de contarle la explosión y le explican que su tío Andrés sigue sin despertarse. Por su parte, Chema regresa de su ruta y se encuentra con las consecuencias del accidente y descubre que Claudia se va a ir a Madrid con Raúl.

María estalla con Gabriel por haber puesto en peligro a su marido con su sabotaje en la sala de máquinas. Tras sus acusaciones y amenazas, el abogado le recuerda que tiene en su poder una carta que le incrimina en la muerte de Víctor Zárate. Después, María visita a Andrés en el hospital y le comenta a Luz que ha empezado a sentir las piernas y la doctora opta por examinarla de nuevo.