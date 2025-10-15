Se desvela lo que pasará en TVE con el especial de José Mota para la Nochevieja 2025 en La 1

Quedan solo dos meses para que lleguen las navidades y RTVE ya tiene prácticamente cerrada toda su programación especial para estas fechas. Lo último en confirmarse es que José Mota volverá a ser el protagonista de la Nochevieja con su célebre especial.

Así, debido al listado de contratos de producción audiovisual con distintas compañías entre enero y septiembre de 2025 hemos podido saber que TVE seguirá apostando por el cómico manchego para hacer balance del 2025 con su particular humor.

De esta manera, TVE ya tiene prácticamente cerrado todo lo que veremos en las fiestas navideñas. En Nochebuena volveremos a ver 'Telepasión' así como dos nuevos especiales musicales que protagonizarán Dani Fernández y Abraham Mateo. Y la Nochevieja como decimos volverá a ser de José Mota.

Con ello, José Mota se encargará de su 26º especial de Nochevieja y en concreto el 17º en solitario y el 13º de forma consecutiva desde 2014 después del parón que vivió tras su fichaje por Telecinco.

Una apuesta que llega después de que el especial 'Operación IA-IA OH' en la Nochevieja del año pasado arrollara a la competencia con un fantástico 31.8% de cuota y 3.586.000 espectadores. Un dato que supuso una subida de hasta 4.3 puntos y más de 400.000 respecto al año anterior y su mejor cuota desde 2018 y el más visto en espectadores desde 2020.

El presupuesto de José Mota y el resto de especiales de Navidad

Tal y como se puede apreciar en el listado de contratos, RTVE desembolsará 1.172.701 euros en este nuevo especial de José Mota. Y tras el especial del cómico volverá a contar con 'Feliz 2026', la gala musical con la que concluirá el año y dará la bienvenida al 2026. Una gala por la que pagará 374.375 euros. Por último, TVE también ha dado a conocer el presupuesto total de sus otras tres galas navideñas (203.122, euros, 217.372 y 215.691).