Sandra Golpe se atreve a dejar esta frase contra Javier Aroca tras su polémica con Berna González Harbour

El encontronazo que se produjo entre Javier Aroca y Berna González Harbour en 'Hoy por hoy' con Ángels Barceló ha tenido una repercusión brutal. Y son varios los rostros mediáticos que se han pronunciado al respecto. Entre ellos, Sandra Golpe, presentadora de 'Antena 3 Noticias' o Verónica Sanz, periodista y comunicadora en La Sexta.

A propósito del caso Koldo, Berna estaba defendiendo su postura cuando Aroca, en desacuerdo con su argumento, empezó a hacer "po, po, po" en tono burlón. Un sonido que la periodista y escritora interpretó como un cacareo. "¿Qué? Me levanto y me voy eh. ¿Me estás llamando gallina?", clamó ella muy exaltada.

Javier Arosa aclaró que no: "He hecho po‑po‑po, que significa que no estoy de acuerdo contigo. Yo no sé hacer la gallina". Sin embargo, esa matización no aplacó la indignación de Berna González Harbour, que se plantó en plena emisión y se marchó del set pese a los intentos de Ángels Barceló por calmarla.

"No he hecho la gallina, pero si le ha parecido que lo he hecho, le pido disculpas", se retractó Javier Aroca, sin detener la marcha de Berna. Malentendido o no, el caso es que la mayoría de las reacciones que ha suscitado este momento han sido condenatorias hacia el tertuliano. Una de las más duras, la de Sandra Golpe.

Sandra Golpe: "Tertulias radiofónicas, machismo. Hizo muy bien en marcharse de ahí"

"Tertulias radiofónicas, machismo. Hizo muy bien en marcharse de ahí", ha escrito la periodista gaditana en su perfil oficial de la red social X, llamando "machista" a Javier Aroca indirectamente y cuestionando las tertulias radiofónicas.



Verónica Sanz e Inés García también reaccionan

Además de Sandra Golpe, otro rostro de Atresmedia que también se ha pronunciado ha sido Verónica Sanz. "¿Pero esto qué es? Me indigna que sea @BernaGHarbour, a quien sigo, leo y admiro, la que tenga que irse, pero ha dejado claro que no había otra opción para poner de manifiesto esa falta de respeto", ha criticado la periodista, dejando claro que quien se tuvo que marchar de la tertulia con Ángels Barceló era Javier Aroca.

De igual modo, Inés García, de 'Al rojo vivo' y 'La Sexta Noticias', también ha querido entrar en la polémica y mostrar su apoyo a la periodista: "Los debates, con intercambio de argumentos, no con machiruladas y faltas de respeto. Bien Berna González Harbour por poner pie en pared".