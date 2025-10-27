Miri, finalista de 'Supervivientes All Stars 2025', remueve conciencias con el pasado de su padre

Miri Pérez Cabrero ha compartido en 'Supervivientes All Stars' uno de los detalles más personales de su vida a consecuencia de su participación en el "puente de las emociones". La ya proclamada finalista se ha abierto en canal narrando cómo se enteró de la condición sexual de su padre y de cómo le afectó la noticia cuando tenía 8 años. Un mensaje, el de la superviviente, aplaudido desde plató que no ha dejado a nadie indiferente.

"Soy súper afortunada y estoy súper feliz de la familia en la que he nacido", ha comenzado diciendo la concursante para, acto seguido, compartir detalles sobre su infancia. "El principio de mi infancia fue muy bonita. Mis padres estaban juntos y nos cuidaban un montón, lo que pasa que cuando yo tenía 8 años mis padres se divorciaron", han sido sus palabras.

En la misma línea, Miri Pérez ha proseguido narrando ese duro momento familiar: "El momento del divorcio fue duro, lo que pasa que fue algo que se pasa, mis padres nos lo explicaron muy bien y tuvieron mucha paciencia. Lo que pasa es que, cuando nuestros padres se divorciaron, mi padre es homosexual".

Hasta el momento, la superviviente no se había pronunciado con total claridad sobre la orientación sexual de su padre. Lejos de quedarse ahí, la joven ha proseguido diciendo: "Yo tenía ocho años en ese momento y él empezó a salir con hombres. Cuando era pequeña no lo acababa de entender porque hace 20 años, muy a mí pesar, la homosexualidad no es lo que es ahora y lo que ha luchado el colectivo. No lo acababa de entender y mis padres no me lo querían contar. En un momento determinado, en el colegio, hubo una pequeña discusión y me lo contaron mis amigas".

Un episodio del que la concursante comparte el siguiente recuerdo: "Hubo una discusión de niñas de 8-10 años y me dijeron "pero tú eres una mentirosa porque tu padre es gay y no nos lo has dicho". No lo entendía, era pequeña y a partir de ese momento podemos decir que lo pasé mal durante unos años porque a partir de ese momento no entendía a mi padre. Mi madre también estaba como muy triste porque no lo estaba pasando bien. Fue un divorcio muy complicado. Íbamos a un colegio católico, mi familia es católica...".

Así pues, la finalista de la edición ha lanzado un alegato a favor de su padre: "Siento profunda admiración tanto hacia papá como hacia mamá. Papá es una persona que ha luchado muchísimo y en un momento se dio cuenta de que le gustaban los hombres y decidió luchar y salir adelante con eso y es una persona super valiente porque en contra de lo que marcaba la sociedad, él con una mujer y dos niñas decidió que tenía que salir de ahí y es una persona que ha luchado muchísimo".

Las palabras de amor de Miri hacia su padre ❤️‍🩹



"Le rechazamos en algún momento y creo que es una persona que lo ha pasado muy mal y es muy valiente. Nos ha inculcado valores positivos siempre incluso cuando él ha estado mal, él ha querido tirar hacia adelante con una sonrisa incluso cuando sentía rechazo de alrededor, ha luchado contra viento y marea incluso frente a mis abuelos que no lo terminaban de entender", ha concluido la joven visiblemente emocionada.

El cálido mensaje de Sandra Barneda a Miri Pérez Cabrero

El testimonio de la superviviente no ha pasado inadvertido especialmente por Sandra Barneda, quien ha escuchado con atención las palabras de la joven. Precisamente al término de su puente de las emociones, la moderadora dominical ha tomado la palabra para mandarle un caluroso mensaje.

"Déjame decirte que nos has hecho un viaje y a mí personalmente un viaje que gracias a que el tiempo ha cambiado a la libertad, que tu padre y tu madre han sido unos valientes y que tú has crecido en esa libertad que te ha enseñado tu padre. Miri, en el amor no pasa nada, somos aprendices, pero siempre es maravilloso aunque nos haga sufrir", ha comentado la presentadora.