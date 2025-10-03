'La Promesa', avance del capítulo del viernes 3 de octubre: Máxima tensión con ¿la muerte de Petra?

Adriano contempla marcharse de La Promesa con sus hijos tras la partida de Catalina, generando alarma en toda la familia. Manuel intenta recomponer su amistad con Toño y le promete que no seguirá investigando a Enora.

Petra, por su parte, sufre un grave deterioro de salud que preocupa cada vez más a sus compañeros. Federico enfrenta la verdad sobre su padre y se alía con Lope para proteger a Vera. Mientras, el servicio se rebela contra el régimen de faltas impuesto por Cristóbal, al que Ricardo le ruega, sin éxito, que permita a Pía volver.

Los planes de fuga de Curro y Ángela peligran tras el chantaje emocional de Leocadia. Por ello, el muchacho propone marcharse él lejos a cambio de que la señora de Figueroa acceda a que Ángela no se case con el capitán. Una decisión muy dura para el joven Expósito.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 3 de octubre

La marcha de Adriano sería terrible para todos después de lo de Catalina, por lo que Martina hará un último intento de convencerlo para que se quede. Petra sigue empeorando y ninguno de los tratamientos parece hacer efecto... La medicación no es la adecuada porque no la han diagnosticado la enfermedad que realmente padece.

Sin efecto quedó la orden del marqués para que Pía volviese; Ricardo se da cuenta de que se queda sin opciones. Sin opciones de volver a casa se queda Vera, después de que Lope y Federico trabajen juntos para impedirlo.

Finalmente, Petra no aparece a trabajar y todos se temen lo peor: nadie se atreve a comprobar si el ama de llaves sigue con vida. Curro, totalmente desesperado, ya no sabe qué más hacer para evitar la boda de Ángela y Lorenzo: solo le queda una opción.