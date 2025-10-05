Juan del Val, obligado a rectificar lo que dijo de la manifestación propalestina de Madrid: "Es un error tremendo"

Este sábado fueron miles de ciudadanos los que salieron a las calles de toda España a manifestarse contra el genocidio en Gaza. En Madrid fue multitudinaria pues según los organizadores hasta 400.000 personas participaron en la marcha mientras que según delegación del gobierno fueron en torno a 92.000. Algo sobre lo que Juan del Val se manifestó en 'La Roca' teniendo que rectificar sus palabras.

De primeras, tras una primera conexión de Nuria Roca con su reportera desplazada al centro de Madrid para cubrir la manifestación pro Palestina, Juan del Val se mostraba apesadumbrado por las imágenes que acababa de ver. "Existe presión social pero la verdad que la manifestación y la convocatoria es escasita", aseveraba el escritor.

"Bueno en Barcelona esta mañana ha habido muchísima gente", le recordaba Carolina Bescansa. "No, no si lo digo con tristeza, no es algo de que quiera quitarle importancia a la manifestación que me parece absolutamente necesaria, digo que ha ido poca gente y es el dato objetivo", se justificaba del Val.

"No lo sé, no se ve la toma aérea, sé que ha habido manifestaciones en todo el país y Barcelona esta mañana ha sido multitudinaria", insistía Carolina Bescansa. "Presión social claro que hay, respecto a si verdaderamente y de manera efectiva se van a romper relaciones yo soy muy pesimista, creo que no", añadía Juan del Val al respecto.

Juan del Val rectifica sus propias palabras sobre la protesta en 'La Roca'

Más tarde, cuando Nuria Roca volvía a conectar con su reportera y se empezaban a conocer cifras de participación y se veían más tomas sobre la manifestación, Juan del Val pedía la palabra para rectificar lo que había dicho anteriormente.

"Nuria dos horas después de que empezase la movilización estamos casi llegando a la Plaza de Callao donde termina el recorrido después de haber pasado por todas las arterias de la capital desde Atocha pero Atocha a esta hora todavía está colapsada. Por ahora la delegación del Gobierno no sabe darnos una cifra exacta de manifestantes pero la organización habla de 400.000 personas, para que os hagáis una idea hoy la cifra en Barcelona era de 70.000 y aquí en Madrid se multiplica y mucho", explicaba la reportera de 'La Roca'.

Tras escucharla, Juan del Val pedía el turno de palabra a su mujer para pedir perdón. "Déjame la oportunidad de rectificar porque yo antes en el plano cuando estaban en Cibeles me ha dado la sensación de que había muy poquita gente y es un error tremendo. Cosa que me alegro muchísimo de que haya tanta gente en la manifestación, me entristecía que hubiera poca. Hablamos de 400.000, a mi con que fuera la mitad es una manifestación exitosísima", reconocía el escritor.