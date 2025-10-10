Gloria Camila hace insinuaciones muy delicadas sobre Noel Bayarri en 'SV' y él se planta: "Está mintiendo"

Cinco semanas después del comienzo de 'Supervivientes All Stars', siguen apareciendo roces entre los habitantes de los Cayos Cochinos. En esta ocasión, Noel Bayarri ha protagonizado una tensa discusión con dos de sus compañeras, Adara Molinero y Gloria Camila, a las que les ha dedicado un duro descalificativo que condicionará su paso por el concurso.

En esta ocasión, el conflicto se ha originado durante la convivencia en las playas después de que Adara se pusiera a recoger almendras cuando ésta era una misión encomendada a otro concursante. "Si él va a partirlas como un gilipollas, ¿por qué tú no? ¿Ya empiezas con el egoísmo?", le ha echado en cara el superviviente frente a la advertencia de la joven: "No me toques los cojones. Llevo semanas cocinando y lo que quieres es tocarme los cojones, premio para ti".

La bronca ha ido más allá ya que ninguno de los dos ha acercado posiciones. "Tú solo te encargas de tocar los cojones, ¿qué estás hablando? No mientas. Cada uno se parte sus almendras siempre", le ha vuelto a afear Adara Molinero. "En un día normal", ha remarcado Noel Bayarri, lo que ha vuelto a provocar el estallido de la superviviente: "¿Por qué hoy? Porque quieres tocar los cojones. Tócate bien los huevos, que es a lo que te dedicas".

En la misma línea, la concursante se ha excusado diciendo: "Me gusta entretenerme partiendo almendras, no hago daño a nadie". "Adara, si estás aquí para buscar problemas", ha vuelto a intervenir el canario, lo que ha provocado el estallido de Gloria Camila: "Por eso tú sabías a quien ir, eres un provocador desde que naciste". Lejos de zanjar el conflicto en la playa, tanto Adara como Gloria Camila han trasladado su problemática a La Palapa después de que Noel las haya calificado de "discutidoras profesionales".

"Yo estoy aquí para vivir mi concurso. Ese día se me había puesto la tarea de cuidar el fuego y estuve todo el día, horas y horas. Si anterior a eso, me apetece pelarme unas almendras para mí como se hace siempre, no sé por qué se le cruza el cable y no me deja", se ha excusado nuevamente Adara Molinero. Como parte de su réplica, Noel ha defendido su papel de director de las tareas: "Ella dice que le gusta distraerse partiendo almendras, pero solo se entretiene si son para ella". Adara no se ha quedado callada y se ha referido a su compañero con el calificativo de vago. "Que sí, que soy vago, pero mal que eres una caprichosa", se la ha devuelto el concursante.

Gloria Camila señala gravemente a Noel Bayarri

Durante los últimos días de convivencia, Noel Bayarri no solo ha discutido con Adara Molinero, sino que lo ha hecho también con Gloria Camila a la que ha impedido aprender a cortar un coco. En La Palapa, la hija de Ortega Cano se ha referido al canario tildándole de "provocador": "Desde que entró sabía a quien ir, cómo provocar, qué decir". Tras una pausa de publicidad, el conflicto ha seguido en aumento puesto que el reality ha emitido un vídeo en el que se podía ver a Gloria Camila criticando el concurso de su compañero.

"El que dice que no hacemos nada y somos unas vagas, ¿perdona? Todo el santo día tumbado. La excusa en su concurso es: como no tengo gafas de bucear, no pesco. No le apetece pescar y punto, ya está", ha denunciado. Por su parte, Adara Molinero no ha dudado en imitar su forma de andar. Un gesto muy comentado que ha repetido en La Palapa frente a la atónita mirada de su compañero.

También desde este escenario, Noel ha tenido que escuchar más críticas por parte de Gloria Camila: "Prefiero mil veces a un Alejandro, que me parece mejor persona, que un Noel que viene a provocar, sabe cómo provocar y decir las cosas. No hace nada, está todo el día tumbado. Dice que le duele la espalda y no sé de qué porque no hace nada. Solamente sabe provocarte un momento y esperar a tu reacción y cuando la tiene, se ríe de ti y se va".

No ha sido hasta la siguiente réplica de Noel cuando Gloria ha estallado. "No me conoces de nada. Voy a ir tu psicólogo, que es muy bueno", le ha soltado el joven. En ese instante, la superviviente ha tomado la palabra para cargar duramente contra su compañero: "Sabes desde el primer momento cómo atacar y cómo hacerlo, desde el primer momento. Es un comentario ruin".

"Está mintiendo": Noel Bayarri frena en seco a Gloria Camila

Con lágrimas en los ojos, la hija de Rocío Jurado ha asegurado: "El comentario en playa fue que a ti te meten en los realities para discutir, tanto a Adara como a ti. Y ahora, lo de tu psicóloga. Sí, me he tratado en la psicóloga porque por gente como Noel voy yo al psicólogo. Son gente provocadora, que le gusta chinchar y, cuando te ven sangrando, siguen y siguen y se ríen en tu cara".

"Está mintiendo ya pero de mala manera", le ha rebatido su compañero. Aún así, Gloria Camila ha insistido: "Gracias a eso, trato mejor a gente como tú y ya está. La gente que entra a sabiendas de quien provocar se le llama mala persona". "Pero si me la suda quienes seáis. Me la pela quienes sois y de dónde vengáis", ha concluido el canario dando por zanjada su discusión.