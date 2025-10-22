El castigo que la organización de 'Supervivientes' impone a Carlos Alba cuando se juega su expulsión

Una semana más, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han reunido en el conocido como "triángulo de fuego". Además de tratar los temas que han marcado la convivencia durante los últimos días, los supervivientes han tenido que señalar al peor compañero de la semana, quien ha tenido que hacer frente a una dura penitencia.

Antes de dar a conocer el castigo ideado por la organización del reality, los concursantes han tenido que escribir en unas pizarras el nombre del peor compañero. Tony ha comenzado escribiendo el nombre de Carlos Alba "Me da igual lo que hagas o dejas de hacer... me gustan las personas que van de frente y reales", ha esgrimido el concursante.

Adara Molinero le ha cogido el testigo a su compañero escribiendo el nombre de Miri Pérez Cabrero alegando "se está montando su película". Al igual que el marido de Marta Peñate, la líder semanal ha escogido a Carlos Alba mientras que este último ha puesto contra las cuerdas a Tony Spina sin cortarse un pelo puesto que incluso le ha tildado de falso.

Por su parte, Miri Pérez Cabrero ha señalado a Adara y, finalmente, Rubén Torres, ha señalado a Jessica Bueno como peor concursante. Por ende, el también nominado, Carlos Alba, ha tenido que levantarse y dirigirse al cofre que escondía su castigo. Cabe recordar que hace una semana, el reality sorprendió a los concursantes con una recompensa en vez del castigo esperado.

Sin embargo, en esta ocasión, 'Supervivientes All Stars' ha retomado la idea sancionadora de la prueba. Por ello, las palabras que contenía el pergamino han sido: "Como castigado de la semana con el objetivo de mejorar la relación y convivencia con tus compañeros, desde hoy serás la única persona responsable de la pesca y tú no podrás tomar pescado hasta la gala del jueves". Una sanción que, de cumplirse, podría dejar sin comer a sus compañeros en caso de que el castigado se niegue a pescar.