Sonsoles pregunta a Melody por su polémica con Broncano y se planta en Antena 3: "Vengo sin cobrar"

Melody visitaba este miércoles a Sonsoles Ónega para hacer un repaso de toda su trayectoria. Y cuando en 'Y ahora Sonsoles' recordaban la polémica que se generó tras Eurovisión tras su plantón a la prensa y a RTVE, la artista se ponía seria y hacía una aclaración ante la cámara.
Así, 'Y ahora Sonsoles' resumía en un vídeo todo lo que se lió después de su paso por Eurovisión y como tras la final en la que quedó antepenúltima, Melody optó por cancelar la rueda de prensa en RTVE para marcharse con su familia dejando también plantado a 'La Revuelta' de David Broncano.
Aquellos días se habló de todo y en 'Y ahora Sonsoles' no han dudado en recordar todos los titulares que protagonizó y recogía también lo que contestó Melody en la comentada rueda de prensa en RTVE en la que le lanzó un dardo a David Broncano. "Se habla mucho de la conciliación laboral, familiar, que no se entendiese que necesitaba estar unos días con mi gente en casa. Yo creo que por encima de todo está la salud mental y se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y mi hijo, no me gusta esa doble moral de que se hable que yo pida un descanso y a mí se me vaya al cuello", aseguró entonces la cantante.
Melody se planta ante la polémica de Eurovisión y hace una aclaración sobre su visita a 'Sonsoles'
"Hija mía es que ahora conociéndote, lo que es conocer a la persona, entiendes perfectamente tu reacción y cómo tienes que parar. Oye pues si tienes que parar pues paras, otra cosa es que cueste a la gente decirlo", reaccionaba Sonsoles Ónega tras ver las imágenes de todo lo que pasó.
"Yo creo que nunca va a llover al gusto de todo el mundo. De todas formas yo quiero aclarar algo porque a ver yo, tenía muchas ganas de venir aquí porque llevas mucho tiempo detrás de mí. Y lo hemos ido atrasando, no hemos podido venir. Yo quiero dejar claro una cosa, ahora me has sacado este tema y yo hay cosas que no tengo problema, lo que pasa es que mi vida es más que Eurovisión, eso ha sido un momento", empezaba diciendo Melody.
"Y quiero aclarar una cosa, yo no vengo aquí cobrando absolutamente nada ni estoy dando ninguna exclusiva. Me han llamado de todas las revistas y programas y yo hago música, hago música, Eurovisión ha sido un momento y ahora estoy en 'La Voz Kids'", sentenciaba desmintiendo así todo lo que se llegó a decir en su día sobre que quería ganar dinero y que había firmado una entrevista exclusiva con 'De Viernes', algo que nunca se produjo.
Tras ello, Melody volvía a dejar claro que no quería malentendidos. "Lo digo Sonsoles con todo el cariño y respeto que te tengo a ti, que tengo a todos mis compañeros porque quién me conoce sabe cómo soy, quien no me conoce puede comentar cualquier cosa. Pero lo digo porque habrá personas que digan mira ha ido a Sonsoles y estará hablando porque está cobrando, señores no, ni he cobrado nada, vengo de forma gratuita a hablar de nuevos proyectos. Si me preguntan por algo de Eurovisión obviamente no puedo pasar página ni puedo obviar algo que ha sido parte de mi vida igual que el gorila, no lo voy a esconder. Pero lo digo porque es muy importante que el público sepa que no vengo a dar ninguna exclusiva porque no es mi rol, yo soy cantante", sentenciaba.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram