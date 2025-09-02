Prime Video presenta 'Zoomers', una serie del director de 'Patria' sobre la Generación Z: "Es un drama generacional"

Amazon Prime Video ha elegido el FesTVal 2025 de Vitoria para presentar 'Zoomers', su nueva serie juvenil que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 3 de octubre en España, Andorra y Portugal, y que ya ha lanzado su tráiler oficial.

Producida por Dynamo España, la ficción de seis episodios de media hora se adentra en el universo de la Generación Z a través de una mirada fresca, irónica y honesta que combina drama generacional con humor negro para narrar las vivencias de una juventud marcada por la incertidumbre y los cambios sociales.

Esta producción dirigida por Óscar Pedraza ('Patria', 'Sky Rojo'), está creada y escrita por Federico Mayorca y Guille Van Drei, con un equipo de guionistas que incluye a Luis Gamboa, Zebina Guerra y Andrea Torrano. Los productores ejecutivos son Miguel Menéndez de Zubillaga, Michel Rubén y Óscar Pedraza.

De qué trata 'Zoomers', un retrato auténtico de la Generación Z

'Zoomers' cuenta la historia de Javi (interpretado por Biel Rossell Pelfort), un joven de 18 años que, tras una tragedia personal, inicia su vida universitaria en un Colegio Mayor. A través de su experiencia y la de su grupo de amigos, la serie retrata el proceso de búsqueda de identidad, amistad, amor y crecimiento personal de una generación que, lejos de ser "de cristal", ha crecido en un mundo atravesado por pandemias, crisis sociales y un futuro incierto.

El reparto de actores y actrices está encabezado por por Biel Rossell Pelfort ('La Mesías'), Azul Guaita ('Rebelde') y Berta Castañé ('Bienvenidos a Edén') y reúne a nuevos talentos como Adrián Luque ('Entre Palos'), João Bettencourt y Rubén Fernández, junto a otros intérpretes consolidados como Itziar Atienza ('Entrevías'), Luna Bengoechea, Cosmo González y el humorista y monologuista Héctor de Miguel 'Quequé'.

Durante la presentación en el FesTVal a la que ha asistido El Televisero, el director Óscar Pedraza ha agradecido a Prime Video y a los productores la confianza depositada en el proyecto: "Pocas veces en mi carrera he tenido una libertad creativa tan grande".

"'Zoomers' no pretende ser un relato generacional definitivo, no creo en los relatos únicos, sino una mirada sobre una generación que ha sido injustamente etiquetada como frágil, a pesar de haber vivido experiencias que no deberían haberlas vivido. A esta generación se le ha vilipendiado, les acusamos de ser la generación de cristal, y no creo que lo sean. Es una serie que respira autenticidad y no busca condescender", ha proseguido explicando el directivo.

Presentación de 'Zoomers' en el FesTVal

Los actores han coincidido en resaltar la originalidad del guion y el ambiente de rodaje. Al frente de su reparto está Biel Rossell Pelfort tras su paso por 'La Mesías', quien ha señalado que "este proyecto llegó a mí como un regalo. Mi personaje tiene un reto enorme desde el primer episodio, y no creo que el guion esté desfasado pese a que no todos los autores pertenezcan a nuestra generación". Y ha resaltado que la serie le atrapó por "un código natural que no había visto nunca: pasa de la tragedia a la comedia en cuestión de segundos. Es un drama generacional que se va oscureciendo".

Por su parte, la otra gran protagonista de la historia Berta Castañé ha destacado que "estoy muy feliz de formar parte de esta serie. Habla de la búsqueda de identidad y de lo difícil que puede llegar a ser este proceso. Los espectadores se van a enganchar mucho porque es una sensación universal". Mientras que Rubén Fernández ha dado gracias al director "por dejarme jugar tanto con mi personaje".

Por otro lado, Adrián Luque ha añadido que "esta serie es la mejor experiencia de mi vida. No podía haber una oportunidad mejor para empezar mi carrera". João Bettencourt declara que "es mi primer proyecto en España y hemos creado una gran familia". Itziar Atienza ha finalizado la intervención del elenco manifestando que "esta es una serie con carisma, algo muy especial en sí misma".

Presentación de 'Zoomers' en el FesTVal

Amazon Prime Video presenta a 'Zoomers' como un acercamiento realista y sin prejuicios a la juventud actual, alejado de los tópicos y con una estética que apuesta por la frescura y la autenticidad. La ficción mezcla géneros y explora temas como la amistad, el amor, la salud mental, la diversidad y el impacto social de los grandes acontecimientos recientes.

La plataforma busca con esta producción conectar con nuevas audiencias y ofrecer un contenido que refleje realidades contemporáneas desde la perspectiva de una generación que ha crecido entre incertidumbre, redes sociales y cambios constantes. "Más que una serie sobre etiquetas, es una serie sobre personas. Sobre jóvenes que están buscando su lugar en un mundo que, a veces, no les pone las cosas fáciles", ha sentenciado su director Óscar Pedraza.