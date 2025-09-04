Pepe Navarro tiene muy claro lo que piensa de 'La Revuelta' de Broncano: "Un programa sin contenido"

Pepe Navarro está a punto de iniciar una nueva aventura televisiva sovre la tarima de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, donde pondrá a prueba sus movimientos a partir del próximo sábado 13 de septiembre junto a otros rostros famosos. Y en una reciente entrevista, el presentador no ha dudado en mojarse sobre la televisión actual, en especial sobre la guerra televisiva entre Pablo Motos y David Broncano.

"Me han ofrecido algunas cosas que no me apetecían. Cuando me propusieron bailar, pensé que era una tontería. Pero mis hijos me dijeron, ¿y por qué no?", ha comenzado reconociendo el periodista durante su última entrevista con Informalia, asegurando que busca dar espectáculo y "entretener a la gente" durante su paso por el concurso.

Pepe Navarro se moja sobre la guerra entre Pablo Motos y David Broncano: "Carece de contenido sólido"

Su llegada al talent de baile, que estrena su segunda edición en Telecinco este septiembre con Jesús Vázquez y Valeria Mazza de nuevo al frente, se produce después de su paso por 'El desafío' en Antena 3. Y Pepe Navarro no ha dudado opinar sobre la televisión actual, especialmente sobre una de las guerras más sonadas de la última temporada. "Sería digno de análisis uno y otro, porque son dos maneras distintas de hacer televisión", ha asegurado sobre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.

"El programa de Broncano es muy personalista: sin Broncano, no existiría el programa. El de Pablo Motos, sin él no existiría, pero podría hacerse de otra manera", asegura el comunicador al citado medio. "El programa de Broncano resume lo que es Internet, donde los contenidos son banales. Broncano hace un programa sin contenido, que tiene un mérito de narices", explica Navarro.

Cabe recordar que el presentador nunca ha acudido a 'La Resistencia' o 'La Revuelta', pero sí ha visitado 'El Hormiguero'. "Tiene ritmo, buen rollo… pero carece de contenido sólido, como sí tiene el de Pablo. Uno encarna la televisión tradicional, con estructura y contenidos, mientras que el otro es entretener por la vía Internet y sin contenidos sólidos", señala Pepe Navarro sobre el espacio de La 1.

"Pero, cuidado, tiene una gran preparación, nada se improvisa y todo está guionizado. El trabajo es igual de duro para uno y para otro", advierte el periodista sobre la aplaudida espontaneidad de Broncano y su equipo en el espacio de TVE, que regresará el próximo lunes 8 de septiembre con su segunda temporada en la cadena pública.

Así, Pepe Navarro se desmarca de los bandos que la audiencia ha tomado durante el último año de estricta rivalidad en el access prime time. "No tengo predilección por ninguno de ellos. Yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros. No me decanto por ninguno porque los dos merecen la pena. Son contenidos distintos", resuelve el concursante de 'Bailando con las estrellas'.