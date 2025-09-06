Mediaset toma una definitiva determinación con el futuro de 'First Dates' ante el regreso de Broncano

Después de dar el salto al access prime time de Telecinco en verano tras el fiasco de 'El verano de las tentaciones' había muchas dudas sobre lo que iba a pasar con 'First Dates' en este arranque de temporada con la llegada de 'Supervivientes All Stars' a la cadena principal de Mediaset.

La semana pasada con la vuelta de 'El Hormiguero', Telecinco optaba por seguir emitiendo 'First Dates' de lunes a miércoles con nuevas entregas. No obstante, el jueves hacía desaparecer al dating show de Carlos Sobera por el arranque del reality con Jorge Javier Vázquez.

Tras su estreno quedaba la duda de que iba a pasar esta próxima semana y si Telecinco optaría por ofrecer 'Supervivientes: All Stars' en su lugar y devolver 'First Dates' a Cuatro. Pues bien parece que de momento no será así pues por el momento seguirá siendo Telecinco quien emita el dating show.

Así, tal y como se puede apreciar en la programación del lunes 8 de septiembre, Mediaset ha decidido que 'First Dates' se mantenga en Telecinco para arropar el estreno de 'El precio de...', el nuevo programa de Santi Acosta que dedicará su primera entrega a la corrupción y el caso Ábalos con la entrevista a su ex mujer, Carolina Perles.

De esta manera, Mediaset confía en 'First Dates' para que pueda ayudar al estreno de su nueva apuesta y competir también contra el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano a TVE después de haberlo probado también durante esta semana contra 'El Hormiguero'.

La duda es saber si finalmente la apuesta será por emitir 'First Dates' solo los lunes y miércoles en Telecinco y si Cuatro seguirá emitiendo reposiciones de 'Viajeros Cuatro' o si Mediaset opta por devolver el formato a su cadena original o seguir maltratando al formato que tantas alegrías le ha dado hasta ahora a Cuatro.