'La Sexta Noticias' pierde también a otra de sus presentadoras más emblemáticas 19 años después

Parece que 'La Sexta Noticias' comienza una nueva era tras la marcha de dos de sus presentadoras más emblemáticas. Si el pasado mes de julio conocimos la marcha de Cristina Villanueva para su fichaje por RTVE Cataluña, ahora es Cristina Saavedra la que ha decidido poner fin a su periplo en los informativos de La Sexta.

Cabe decir que aunque La Sexta comenzó su nueva temporada este lunes 1 de septiembre, llamó la atención que Cristina Saavedra no presentó 'La Sexta Noticias 20h' junto a Rodrigo Blázquez. Ahora, según Vertele y ha verificado El Televisero, la presentadora ha decidido desvincularse definitivamente de 'La Sexta Noticias' tras 19 años.

Ha sido este martes cuando Cristina Saavedra ha tomado la decisión de mutuo acuerdo con la cadena de poner fin a 19 años de relación y así se lo ha comunicado posteriormente la periodista a la redacción.

Con su marcha, será Rodrigo Blázquez quién se hará cargo en solitario de la conducción de 'La Sexta Noticias 20h'. Cabe recordar que desde 2023 el periodista se sumó a la segunda edición de los informativos tras dejar 'La Sexta Clave' acompañando a Cristina Saavedra, que llevaba en dicha edición desde 2012.

Tras la salida de Cristina Saavedra, 'La Sexta Noticias' vivirá así una nueva era después de que hace solo dos meses fuera su tocaya, Cristina Villanueva la que decidiera también dejar los informativos y Atresmedia tras 19 años. Fue en 2006 cuando ambas formaron parte del equipo fundador de 'La Sexta Noticias' junto a Mamen Mendizábal y Helena Resano. Ahora solo queda la última como rostro histórico después de que Mamen dejara los informativos para pasar a programas como 'Más vale tarde', 'Palo y astilla' o 'Anatomía de...'.

Cristina Saavedra saltó de Antena 3 a La Sexta

Nacida en A Coruña en el año 1975, Cristina Saavedra es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Inició su trayectoria en TVG primero como reportera y posteriormente como presentadora de sus informativos.

Fue en el año 2000 cuando saltó a la televisión nacional como presentadora de 'Ahora' en Antena 3 con Liborio García en su versión diaria de lunes a viernes. Posteriormente, el formato pasó a emitirse semanalmente en la tarde de los sábados y fue cuando Saavedra se convirtió en la presentadora titular del formato hasta que en 2006 se incorporó al equipo de 'La Sexta Noticias'.

En un primer momento, Cristina Saavedra no formó parte del equipo titular, sino que fue sustituta de Mamen Mendizábal en el informativo nocturno de La Sexta hasta que con la salida de la madrileña se encargó de presentar 'La Sexta Noticias 2' hasta ahora.