La Sexta levanta hoy su programación y emite esta oferta por la última hora de la alerta roja en Valencia

Cuando se cumplen 11 meses de la trágica DANA que asoló Valencia, este lunes 29 de septiembre buena parte de la ciudad así como Castellón vuelven a estar en peligro por el nuevo temporal de lluvias y tormentas que hay previsto para toda esta tarde y noche. Por ello, La Sexta ha decidido levantar su programación y apostar por un programa especial con Rodrigo Blázquez.

Así, La Sexta ha anunciado que este lunes emitirá un especial informativo con Rodrigo Blázquez, el director y presentador de 'La Sexta Noticias 20h' a partir de las 23:00 horas justo después de 'El Intermedio'.

De esta manera, La Sexta sustituye el estreno previsto de la película "Quien a hierro mata" con Luis Tosar en El Taquillazo por el programa 'Especial lluvias: alerta roja' con el que Rodrigo Blázquez estará muy pendiente de la última hora en torno a las lluvias que afectan al litoral mediterráneo.

El temporal de lluvias que mantiene el alerta roja buena parte de la Comunitat Valenciana ha dejado acumulados de 356,8 litros por metro cuadrado en doce horas en la localidad de Gandia (Valencia), en la comarca de La Safor, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). Avamet ha actualizado los datos de precipitaciones acumulados a las 17 horas y ha puesto atención en los núcleos entre la Ribera Baixa, la Ribera Alta y l'Horta Sur.

Con ello, La Sexta apuesta por seguir el minuto a minuto en directo de lo que esté pasando en las diferentes localidades afectadas por la lluvia después de que en las últimas 24 horas haya habido desastres en diferentes puntos de Zaragoza, Tarragona, Castellón o Valencia.