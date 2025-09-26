Hablamos con Malú, 'La Voz' de la veteranía en el formato de Antena 3: "Cada vez me quito más filtros y capas"

La duodécima edición de 'La Voz' ya está en marcha en España y lo hace consolidando a Eva González en su séptima temporada como presentadora y con un jurado que sigue transmitiendo frescura y emoción. Malú, una de las coaches más veteranas del formato, nos reconoció durante la celebración del FesTVal, que cada entrega se le hace más especial: "No sé qué pasa, pero cada edición es más emotiva. Te vas quitando filtros, capas… y lo vives de una manera más real, más profunda". La artista destaca que el secreto del programa es precisamente esa autenticidad que se refleja tanto en los concursantes como en los propios coaches.

Su compañero de sillón, Mika, se deshacía en elogias con la capacidad de Malú para conectar con las emociones sin pensar demasiado en las consecuencias: “Es magia verla reaccionar desde el corazón, olvidando que está frente a las cámaras. Esa honestidad transmite mucho”. La cantante lo confirma y asegura que esa transparencia se ha convertido en su manera de afrontar el concurso, algo que el público percibe y que refuerza la cercanía que caracteriza al formato.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de jóvenes asesores como Chiara, antigua concursante de 'La Voz', y que tras su paso por 'OT 2023' regresa al programa de Antena 3 desde el otro lado. Para Malú, este paso simboliza la fuerza de una nueva generación de artistas "con talentos impresionantes y nuevas formas de vivir y mostrar la música". La coach cree que esa mezcla de experiencia y frescura garantiza que, doce años después, 'La Voz' siga descubriendo perfiles que sorprenden al público y mantienen viva la esencia del concurso.

Malú, Mika, ¿cómo estáis?

MALÚ - Muy bien. Con ganas, la verdad, es que ya son muchos años y afortunadamente haberlos podido vivir desde cerquita es una sorpresa, nunca deja de sorprenderte y creo que es de las cosas más bonitas que tiene este formato, es lo más real que hay.

Mika, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Malú en esta faceta de coach?

MALÚ - Su capacidad emocional de reaccionar sin pensar. A veces decimos que una persona está reaccionando a una situación sin pensar y es casi un insulto, pero no, es una fuerza increíble, sobre todo después de todos estos años de carrera. El no pensar en las consecuencias de sus acciones, cómo opinas, cómo reaccionas, las lágrimas... olvidar la presencia de las personas que te están mirando y ella tienen esta capacidad.

¿Cómo te has enfrentado tú a esta nueva edición de 'La Voz'?

MALÚ - Yo no sé qué pasa, pero cada edición que pasa, para mí es como más emotiva. La vivo yo creo que desde un punto diferente. Te vas quitando filtros y cuando llega el momento, cada vez aprendes a vivirlo de una forma cada vez más bonita, cada vez más real, cada vez más profunda. Pero es eso, es una forma de te vas quitando todas tus capas y es algo natural. A medida que vas creciendo son cosas que te vas quitando.

Nos ha sorprendido que vayáis a apostar por asesores y talentos jóvenes como Chiara, que pasó por 'La Voz' y ahora se convierte en asesora

MALÚ - Yo creo que son artistas de una nueva generación, de hacer música, de vivirla, de formas de exposición, de formas de enseñarlo, de formas de hacer y creo que con unos talentos impresionantes. Y también a nosotros nos aporta muchísimo como artistas.