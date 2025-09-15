Fani Carbajo tiene que ser evacuada y atendida por el servicio médico de 'Supervivientes' tras su accidente

Noche de impacto la que ha vivido 'Supervivientes All Stars' durante su segunda entrega dominical. El reality de supervivencia les ha propuesto a los concursantes numerosos e intrépidos juegos como la noria infernal. Dinámicas que les han colocado contra las cuerdas y que a punto han estado de causar bajas del reality como la de Fani Carbajo, quien ha tenido que ser evacuada y atendida de urgencia por el equipo médico.

Todo ha transcurrido durante el primer juego de recompensa que disputaba el bando de Miri Pérez Cabrero, Noel Bayarri y Rubén Torres, entre otros. Los concursantes debían transportar sobre el agua a uno de ellos en pilares que, según ha narrado Laura Madrueño, "pesan 40 kilos cada uno". Una prueba en la que el superviviente transportado debía coger de cada pilar la estrella pertinente hasta completar el recorrido sobre el mar.

Lo que en un primer momento transcurría con normalidad ha estado a punto de tornarse en tragedia a consecuencia de una de las caídas de Miri Pérez Cabrero, la superviviente transportada. La joven ha caído con tan mala suerte de hacerlo sobre Fani Carbajo, quien no ha dudado en gritar de dolor. Un duro golpe por el que Laura Madrueño ha tenido que interrumpir el tiempo: "Parece que la que no está bien, vamos a parar el tiempo... Le va a atender el equipo médico a Fani, que parece que se ha hecho daño en el hombro y volvemos enseguida Sandra".

Tras el pertinente parón y una vez concluida la prueba, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con la playa de juegos. Allí se ha podido ver a Fani Carbajo visiblemente más recuperada. De hecho, la joven ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los espectadores: "Me ha atendido el equipo médico que, de verdad, que muchísimas gracias. Estoy muchísimo mejor. Me he dado un buen golpe como habéis podido ver, pero estoy bien ósea que aquí continúo. Yo lo siento de verdad, lo siento mucho". A pesar de ello, la joven ha declinado seguir compitiendo en las sucesivas pruebas.