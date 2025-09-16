ENCUESTA: ¿Apruebas o rechazas la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión si Israel participa?

Ya es oficial. El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 si Israel se mantiene como participante. Una decisión que se ha tomado con diez votos a favor de los consejeros del PSOE, Sumar, ERC, Podemos y PNV, los cuatro en contra de los del PP y la abstención del consejero de Junts.

Esta decisión llega después de la propuesta lanzada por José Pablo López, el presidente de RTVE, en el Consejo de Administración que se ha celebrado este martes en Prado del Rey después de las presiones por parte de los diferentes partidos políticos y del propio Presidente del Gobierno.

Con ello, España es el primer país del Big Five que toma la decisión de plantarse y retirarse de Eurovisión pidiendo la expulsión de Israel sumándose a otros países que ya habían anunciado su decisión como Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

