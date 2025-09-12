El chef Carlos Alba se complica su futuro en 'Supervivientes All Stars' y requiere de asistencia del servicio médico

Preocupación por el estado de salud de Carlos Alba y su continuidad en 'Supervivientes All Stars'. El concursante ha concluido la segunda entrega del reality de Telecinco con molestias y dificultades al andar por lo que ha tenido que ser atendido por el equipo médico. Una situación que, de agravarse, podría poner en jaque su continuidad en el espacio.

Todo ha comenzado cuando el conocido concursante se ha enfrentado junto a sus compañeros a una decisiva prueba de líder. Aunque la final quede lejos, mantenerse en el reality durante las primeras semanas es vital. Por ello, son muchos los concursantes que se emplean a fondo en dinámicas como la que pone en juego la inmunidad.

Carlos Alba ha sido uno de los trece concursantes que se han tenido que apoyar sin tocar el suelo entre dos estructuras dispuestas verticalmente. A pesar de su destreza inicial, el cocinero ha acabado cayendo. Un golpe que, unido a su postura durante la prueba, le ha provocado molestias por las que ha tenido que ser atendido por el equipo médico.

De igual manera, el primer juego de localización le ha dejado mermado a tenor de lo comentado por la presentadora durante el juego de líder: "Carlos, que en la primera prueba se ha hecho daño, se está cogiendo los isquios porque se cargan muchísimo en esta prueba".

Poco después, Laura Madrueño ha vuelto a confirmar las dolencias del concursante. Lo ha hecho durante las nominaciones cuando, mientras Jorge Javier metía presión a los supervivientes para llegar incluso corriendo al área de nominaciones, la presentadora aseguraba: "Jessica que se adelante que a Carlos le acaba de ver el equipo médico y va con una contractura en la pierna".

De hecho, el gesto del propio Carlos Alba delataba que algo no iba bien. Aún así, su presencia en las nominaciones y su incorporación al grupo devuelve la normalidad a su estado de salud. No obstante, está por ver su evolución durante los próximos días puesto que en caso de revés, su continuidad se podría ver seriamente condicionada.