Cristina Saavedra emite este alto comunicado ante su inesperada salida de 'La Sexta Noticias'

La Sexta ha arrancado la nueva temporada televisiva sumando importantes bajas entre los rostros más reconocidos de sus informativos. A la inesperada marcha de Cristina Villanueva de la cadena se ha sumado la salida de Cristina Saavedra, que ha oficializado este martes su marcha de 'La Sexta Noticias' tras 19 años ligada al canal verde, publicando un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Las alarmas de su posible despedida de la cadena de Atresmedia saltaban al arrancar este curso televisivo, cuando la presentadora no acudió a su cita habitual con la edición de 'La Sexta Noticias' de las 20 horas, siendo Rodrigo Blázquez quién asumió su puesto, inaugurando la temporada este lunes, 1 de septiembre. Una ausencia que adelantaría su inminente salida, de la cuál ella misma se ha pronunciado en sus redes.

Cristina Saavedra se despide de 'La Sexta Noticias' tras 19 años: "He sido muy afortunada"

"Marcharte así del que ha sido tu lugar de trabajo durante 19 años, entre los aplausos de tus compañeras y compañeros, sus lágrimas emocionadas, y las mías, cargada de amor y luz… Solo puedo daros las gracias desde lo más profundo", publicaba Cristina Saavedra a última hora de este martes en su perfil de Instagram, junto a un vídeo en el que aparece arropada por sus compañeros en la redacción.

Entre aplausos, la periodista se despide de la que ha sido su casa durante casi dos décadas. "He sido muy afortunada por haber podido hacer equipo con vosotras y vosotras. Ahora me toca construir un futuro, pero con tanto amor me será más fácil", asegura la comunicadora en su emotivo mensaje.

Cabe recordar que Cristina Saavedra pertenecía al equipo original de 'La Sexta Noticias' junto a Mamen Mendizábal, Cristina Villanueva y Helena Resano, conformado desde su nacimiento en 2006. "Siempre estaré para todas vosotras y vosotros. Siempre. Os voy a echar tanto de menos… Os deseo toda la felicidad que me habéis dado. Os quiero mucho", ha señalado la periodista para finalizar.

De acuerdo con la información adelantada por ¡Hola!, su inesperada marcha del canal de Atresmedia ha respondido a una falta de acuerdo entre la cadena y ella sobre sus planes de futuro. Al parecer La Sexta le habría propuesto desplazarse al fin de semana en sustitución de Cristina Villanueva durante esta nueva temporada, llegando a asumir funciones detrás de cámaras, algo que no ha convencido a la presentadora, resultando en su salida.