Antón Losada denuncia ante Javier Ruiz en TVE el precio de hablar del novio de Ayuso: "Se confirma mi teoría"

Con la retranca que le caracteriza, Antón Losada ha puesto sobre la mesa en directo en 'Mañaneros 360' el elevado coste que supone hablar del novio de Isabel Díaz Ayuso en los medios de comunicación.

El programa conducido por Javier Ruiz ha comentado lo llamativo que es que, 24 horas después de conocer la imputación de González Amador por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, la Audiencia de Badajoz haya enviado a juicio al hermano de Pedro Sánchez o que el juez Peinado haya amenazado con juicio oral a su mujer, Begoña Gómez, proponiendo que le juzgue un jurado popular. Una decisión que hoy está en boca de todos por estrambótica.

Además, en el matinal de TVE se ha abordado el presunto "fraude inmobiliario" por parte de la pareja de Díaz Ayuso, que habría camuflado como "alquiler de locales industriales" -así figura en sus cuentas- un negocio de alojamiento turístico según una investigación realizada y destapado por ElDiario.es. En ese sentido, una conocida plataforma de alquiler turístico tiene más de 450 reseñas de los supuestos "locales industriales" de González Amador.

Pues bien, en mitad de la tertulia, Antón Losada ha señalado con sorna la correlación entre hablar de la pareja de la presidenta madrileña y la sucesión de "fenómenos paranormales". "Me estoy planteando seriamente venir a este programa acompañado de mi abogado", ha ironizado en primer lugar el periodista.

"Se confirma mi teoría de que siempre que hablamos del novio de Ayuso suceden fenómenos extraños. Es aparecer algo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y es como si se alinearan los astros; todo el mundo se vuelve loco y empiezan a pasar cosas extrañas en todas partes: en el PP, en el Congreso, en otros juzgados...", ha clamado el colaborador.

"¿Tú no crees que esto sea casualidad sino que es causalidad?", le ha cuestionado Javier Ruiz. "No, esto es algo que yo creo que reputados especialistas en fenómenos paranormales deberían empezar a estudiar. Esto no es normal y necesita una investigación en profundidad porque pasa siempre", ha sentenciado Antón Losada.

"Hablar del novio de Isabel Díaz Ayuso es como invocar al demonio: te puede pasar de todo. Tú dices el nombre del novio de Ayuso... y atente a las consecuencias", ha denunciado el politólogo desde 'Mañaneros 360'.