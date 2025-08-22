Valeria Mazza se va de la lengua y filtra la fecha del estreno de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco

Tras una primera promo protagonizada por los bailarines, Telecinco lanzó otro anuncio centrado en el jurado de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' y ahora son Jesús Vázquez y Valeria Mazza quienes lideran la nueva promoción del programa.

De esta manera, Jesús Vázquez y Valeria Mazza repetirán como maestros de ceremonia en la segunda edición del talent de baile en Telecinco. "Jesús, es hora de que las estrellas bailen. Les propongo un viaje al centro del escenario, al centro de todas las miradas", asegura la argentina.

"Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física", destaca por su parte Jesús Vázquez. "La perfección tiene su precio y aquí se viene a brillar", apostilla Valeria Mazza. "Bienvenidos al espectáculo más brillante de la televisión", añade el gallego. "Bienvenidos a 'Bailando con las estrellas", concluye ella.

🕺✨¡Es hora de que las estrellas bailen!. Muy pronto en @telecincoes, una nueva edición de 'Bailando con las Estrellas', con Jesús Vázquez y @valeriamazza pic.twitter.com/azan4riF7o — Mediaset España (@mediasetcom) August 22, 2025

Por otro lado, cabe decir que según ha revelado Valeria Mazza a la revista ¡Hola!, la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' llegará a Telecinco el sábado 13 de septiembre. De este modo, el espacio de baile seguirá emitiéndose en la noche de los sábados como en su primera edición en la cadena de Mediaset.

A falta de la confirmación del casting de concursantes, lo que ya sabemos es el plantel del jurado. Como ya pasó en la anterior edición, el jurado de 'Bailando con las estrellas' combinará la experiencia y la profesionalidad de Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez con el toque de entretenimiento de sus otros dos fichajes: Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, que ocuparán las sillas de Boris izaguirre y Antonia Dell'Atte.

El casting de 'Bailando con las estrellas 2025'

En cuanto al casting de concursantes, Telecinco aún no ha hecho oficial ningún nombre pero diferentes medios filtraron sus nombres después de que Pepe Navarro avanzara en Informalia su fichaje y el de Bárbara Rey. En el casting masculino figuran el cantante Jorge González (Fórmula TV), el camarero de 'First dates' Matías Roure (Yotele), el cantante y ex concursante de 'OT 1' Manu Tenorio (20 minutos), el actor de 'Amar en tiempos revueltos' y 'Acacias 38', Iago García (OkDiario) y el influencer Aless Gibaja (Poco Pasa TV)

Mientras que el casting femenino lo forman Anabel Pantoja según avanzó 'Ni que fuéramos tentáculos', la cómica y colaboradora de televisión Sara Escudero (Vertele), la actriz de 'Entrevías' Nona Sobo (Bluper), la influencer y ex concursante de 'La isla de las tentaciones 4' y 'Supervivientes 2022', Tania Medina (Semana), la ex-concursante de 'OT 2017' y 'Tu cara me suena 8' Nerea Rodríguez según pudo verificar El Televisero, y la actriz y presentadora Blanca Romero (Poco Pasa TV).