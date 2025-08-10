Una muerte sacude 'Renacer': Avance semanal de los próximos capítulos del lunes 11 y martes 12

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía y está a la espera de saberse si tendrá tercera temporada; en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan unos doce episodios por ver la luz, por lo que Antena 3 tendría garantizada su emisión hasta finales de octubre o primeros de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Timur, afectado tras descubrir la verdad sobre su pasado, pedía explicaciones a Nevra y terminaban enfrentados. Seren decidía dejar que su madre entrara a la habitación del hospital en un intento de reconciliación. Sin embargo, el encuentro provocaba nuevas contracciones en Seren y Rengin sugería que debería dar a luz.

Bahar creía que todavía es pronto para que Seren dé a luz a los bebés y ella se mostraba conforme a pesar de los riesgos. Nevra decidía mudarse con Gulçiçek tras su distanciamiento con Timur. Por otro lado, Leyla conseguía hablar a solas con él y confesaba a todos la realidad.

Cagla y Tolga continuaban abriéndose el uno al otro sobre los problemas de su pasado. Mientras, las cosas en el hospital se seguían complicando cada vez más. Bahar se veía obligada a asistir a Seren durante el parto y la operación de Leyla no salía como se esperaba.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emitirá el próximo lunes 11 y martes 12 de agosto:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 11 de agosto

Bahar y Seren en 'Renacer'.

Bahar y Evren consiguen que Seren tenga a sus dos bebés, siguiendo las indicaciones de Rengin. Por otro lado, Timur pierde a su madre durante la operación.

Unos días más tarde, descubren que Leyla ha dejado dos testamentos para repartir su herencia entre Timur y Bahar. Además, Leyla les agradece lo feliz que ha sido durante sus últimos días.

Mientras Nevra intenta acercarse a Timur, pero él todavía no está preparado. Por su parte, Seren está muy preocupada por sus hijos y no se quiere separar de la incubadora.

Por otro lado, Aziz quiere abrir una investigación contra su madre porque la culpa de cómo se encuentra Seren, pero Timur se lo impide.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 12 de agosto

Evren intenta dar una lección a Aziz para demostrarle que Bahar hizo todo lo necesario para salvar la vida de su mujer e hijos, pero no consigue que este entre en razón.

En el hospital han abierto una investigación contra Bahar por la queja que Aziz redactó, pero él asegura que la acabó tirando. Timur cree que Rengin se hizo con la carta y la entregó.

Entre tanto, Çagla teme que su amiga Bahar se quede sin trabajo porque ser doctora es su pasión. Tolga promete hacer todo lo posible para ayudarla.

Por último, Timur no puede olvidar a su madre Leyla y lee la carta donde le confiesa lo mucho que le quería a pesar de que renunció a él. Además, le anima a recuperar a Bahar y a su familia.