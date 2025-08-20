TVE da la campanada y ficha a Pedro Piqueras como colaborador de La 1 tras su salida de Telecinco

TVE sigue reforzándose para la nueva temporada con grandes rostros de la comunicación. Tras cerrar el fichaje de Pepa Bueno como presentadora del 'Telediario 2', ahora la cadena pública ha firmado un acuerdo con Pedro Piqueras para formar parte de 'Mañaneros 360'.

Así, después de que hace unas semanas, Pedro Piqueras entrara en directo en 'Mañaneros 360' para analizar la última hora sobre los sucesos de Torre Pacheco y diera una lección magistral en el programa de Javier Ruiz, parece que en TVE y La Cometa TV han tomado nota.

Según avanza Informalia, Pedro Piqueras se sumará a la plantilla de analistas y colaboradores de 'Mañaneros 360' después de que Javier Ruiz ya bromeara con su posible incorporación al programa. "Pedro Piqueras, ya sabes que en esta tradición de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, hemos recurrido a ti", le dijo entonces el presentador.

"Me estaba aburriendo un poquito, me viene muy bien, la verdad", le reconocía Pedro Piqueras, que desde su jubilación tras dejar 'Informativos Telecinco', ya tuvo sus coqueteos con RTVE al sumarse como colaborador a 'No es un día cualquiera' en RNE. "Yo no sé si tú echas de manos la cámara, pero la cámara te echa de menos a ti. Te vamos a pasar lista. Hoy estamos en la audición de los jóvenes becarios", ironizó Javier Ruiz. "Ha sido un placer siempre trabajar en televisión y conocer a gente como tú", añadía Piqueras.

Pues bien lo que empezó siendo una colaboración puntual se convertirá en algo fijo y con ello, Pedro Piqueras regresará a RTVE casi 20 años después de su último trabajo como director de RNE en 2004 y como director y presentador de 'Enfoque' en La 2 hasta 2006, año en el que fichó por 'Informativos Telecinco', en el que se mantuvo hasta diciembre de 2023 cuando decidió jubilarse.

La incorporación de Pedro Piqueras a 'Mañaneros 360' llega en el mejor momento para el formato matinal que presentan Adela González y Javier Ruiz, que hace unos días marcaba su segundo mejor resultado del año con un 15,4% formando un tándem de éxito en las mañanas de La 1 junto a 'La Hora de La 1', que se está moviendo entre el 19 y el 20% con Silvia Intxaurrondo durante todo el verano.