Telecinco pisa el acelerador con 'Supervivientes All Stars 2025' ante el anuncio de un nuevo concursante

Tras la oficialización de Jessica Bueno en el programa 'De Viernes', Telecinco retoma el goteo de confirmaciones de concursantes que van a conformar el casting de 'Supervivientes All Stars 2025', cuyo estreno tendrá lugar el jueves, 4 de septiembre, según avanzó la cuenta 'Poco Pasa TV'.

Esta nueva variante del reality por excelencia es la gran baza que posee Telecinco para el arranque del próximo curso televisivo, en medio de una crisis de audiencia sin precedentes de la que ha de salir tras un agosto agónico y desértico en el que ninguna oferta estelar le funciona.

Tal y como indica la cadena de Mediaset en una promo oficial, la identidad del nuevo concursante oficial de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se desvelará el lunes en 'Tardear', el programa vespertino que tiene los días contados ante su cancelación en septiembre para dar paso a Joaquín Prat y su novedoso magacín.

Lo más probable es que se trate de la confirmación de Gloria Camila. La hija de Ortega Cano regresará a Honduras ocho años después según avanzó la revista Semana en exclusiva. Y teniendo en cuenta que la joven se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de 'Tardear', cobra sentido que sea su nombre el revelado el próximo lunes, 18 de agosto.

Jessica Bueno es la primera concursante confirmada de #SVAllStars ⭐️



A la espera de que Telecinco vaya descifrando la identidad de los próximos supervivientes, la filtraciones previas adelantan que entre el casting femenino estaría la actriz Sonia Monroy (El Mundo); Elena Rodríguez, madre de Adara (Bluper); el fenómeno de 'La Isla de las Tentaciones 1' Fani Carbajo (20 minutos); y la exparticipante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero (FórmulaTV).

Por su parte, el casting masculino de 'Supervivientes All Stars 2' estaría compuesto por Tony Spina, pareja de Marta Peñate (El Confi TV); los 'viceversos' Noel Bayarri (Bluper) e Iván González (FórmulaTV) ; el subcampeón de 'Supervivientes 2024' y tentador Rubén Torres (Vertele); el periodista y colaborador Kike Calleja (OkDiario); el exmarido de Isa Pantoja, Alejandro Albalá; y otro exconcursante de 'MasterChef', Carlos Alba (Yotele).