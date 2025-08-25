Telecinco confirma para 'Supervivientes All Stars' a la concursante más polémica de 'La isla de las tentaciones'

Cada vez quedan menos nombres para cerrar la lista de concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars'. Este lunes, 'Tardear' ha dado a conocer la identidad de la octava concursante de la segunda edición del programa que da una segunda oportunidad a estrellas del reality.

En concreto, 'Tardear' adelantaba que se trataba de una de las personas que corrieron por la playa de 'La isla de las tentaciones'. Así, el programa avanzaba el fichaje de Fani Carbajo, la primera concursante polémica de 'La isla de las tentaciones'.

De esta manera, Fani Carbajo regresa a la televisión y volverá a Honduras después de su primera experiencia en 'Supervivientes 2020', meses después de haberse convertido en un fenómeno por su paso por el reality cuya primera edición condujo Mónica Naranjo.

"Soy Fani y estuve concursando en 'Supervivientes 2020'. Fue una experiencia durísima", recuerda la madrileña. "Vuelvo con muchas más ganas y dispuesta a ganar", añade la concursante en su vídeo de presentación.

✨ Fani Carbajo, octava concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/m9ZjGpdLI9 — Mediaset España (@mediasetcom) August 25, 2025

Fani Carbajo se suma así a la lista de concursantes ya confirmados por Telecinco para 'Supervivientes 2025' en la que se encuentran Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba y Kike Calleja.