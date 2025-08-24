Desgobierno en Telecinco: Filtra por error el 7º concursante de 'Supervivientes' antes de anunciarlo 'Fiesta'

Parece que en Telecinco no saben muy bien lo que anuncian o no anuncian en pantalla. Y es que la cadena está demostrando con la confirmación de los concursantes de 'Supervivientes All Stars' una absoluta desorganización poco propia de un canal serio y generalista como es Mediaset.

Para empezar, desde el viernes, Telecinco anunció que daría a conocer la identidad del séptimo concursante de 'Supervivientes All Stars' el sábado en 'Fiesta'. Sin embargo, todos los espectadores que estuvieron esperando al anuncio oficial del nuevo participante del reality de aventura se llevaron un chasco, pues el magacín no anunció en ningún momento que fuera a desvelar al concursante.

Así, Telecinco incumplió con su audiencia emplazándoles a ver 'Fiesta' para conocer quién sería el séptimo robinsón confirmado de 'Supervivientes All Stars'. No obstante, ese anuncio finalmente se iba a producir este domingo tal y como aseguraban César Muñoz y Álex Blanquer al comenzar la emisión.

"Ojo atención porque esta tarde desvelamos un nombre importante que va a saltar desde el helicóptero hacia los Cayos Cochinos", advertía Álex Blanquer. "Terelu, ¿pueder ser tú?", le cuestionaba César Muñoz a su compañera. "No, tres son multitud. Ahora, yo sé quién es y puedo decir que me hace especial ilusión", aseveraba Terelu Campos.

Tras ello, Álex Blanquer aprovechaba la presencia de Kike Calleja para saber si el volvería a saltar del helicóptero. "A mí me daría un poco de vértigo, pero me gustaría que fueras tú otra vez", le decía el colaborador dirigiéndose a su amiga y compañera Terelu. "Pues ese nombre le desvelamos hoy en 'Fiesta'", insistía Blanquer.

Sin embargo, Telecinco la liaba y filtraba por error el fichaje de Kike Calleja por 'Supervivientes All Stars' antes de que 'Fiesta' lo confirmara en directo a toda la audiencia y las redes del programa compartieran su vídeo oficial como han hecho con cada nombre confirmado. Y es que la cadena lo desvelaba en la promo en la que adelanta que el octavo concursante se anunciará este lunes en 'Tardear'. De esta manera, Telecinco confirma su completa desorganización este verano sumado a la grave crisis de audiencia que atraviesa.

Con la confirmación de Kike Calleja son siete ya los participantes oficiales de 'Supervivientes All Stars 2025' sumándose así a Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy y Carlos Alba.