'Sueños de libertad', avance semanal del 4 al 8 de julio: Gabriel, desenmascarado y la enfermedad mortal de don Pedro

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la confesión de Begoña a Andrés sobre su relación con Gabriel la situación entre ellos es muy tensa y la primera en notar que hay mucha distancia entre ellos es María. Después, Begoña le contaba que ha hablado con Andrés pero le pedía calma y tranquilidad.

La crisis en Perfumerías De La Reina es total tras descubrir que Brossard ha lanzado un perfume prácticamente idéntico al que habían ideado para Cobeaga. Tras ello, todos llegaban a la conclusión de que tienen un topo pero Gabriel trataba de desviar la atención de la fábrica y dejaba entrever que quizás alguien le robó la muestra al propio diseñador. Y Damián le pedía a su sobrino que investigue lo sucedido.

Claudia le confesaba a Manuela lo bien que fue su cita con Raúl y aprovechaba para hablar con su tía sobre lo que le pasa con Gaspar después de que él fuera a hablar con ella. Y entonces, ella decidía sincerarse sobre sus sentimientos y decide poner fin a su relación con Gaspar. Por su parte, Irene se mostraba feliz tras ver que su relación con su hija Cristina está volviendo a su ser y sus avances con Damián van viento en popa.

Paralelamente, don Pedro le proponía a Cristina llevarse el cinco por ciento de los beneficios del perfume que ha creado en reconocimiento a su buen trabajo en el laboratorio. Mientras, Luz hablaba con el empresario para pedirle que acepte someterse a un chequeo médico como le pidió Digna.

Teo conocía a Raúl y ambos se hacen amigos mientras el mecánico le dejaba al niño que le ayude a reparar la camioneta pero Gema se mostraba molesta con que Joaquín haya dejado al niño en manos del ex chófer. Por su parte, Marta decidía regalarle una cámara nueva a Fina para fomentar su afición. Y por último, Damián le pedía a Andrés que asuma la relación entre Gabriel y Begoña pues la enfermera merece poder rehacer su vida y le dejaba solo en su guerra con su primo.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 4 al viernes 8 de agosto:

Capítulo 364 de 'Sueños de libertad' - Lunes 4 de agosto

Fina en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María muestra sus dudas ante Gabriel sobre el sabotaje a Perfumerías De La Reina, pero él le deja claro que cuando Brossard compre a la empresa de su familia las acciones de Andrés y Julia se revalorizarán y ella le pide que vaya con calma y no arriesgue demasiado.

Por otro lado, María no duda en presionar a Gabriel para que haga pública su relación con Begoña. Y para tratar de formalizar dicha relación, Gabriel decide invitar a la enfermera a acudir juntos a una fiesta en el Casino de Toledo y que así les vean en público. Pero ella rechaza la invitación por miedo a la reacción de Julia y porque no termina de tener claros sus sentimientos.

Digna comparte con don Pedro su preocupación por el sabotaje de Brossard a Perfumerías De La Reina. Y mientras el empresario sigue teniendo achaques en su salud, Digna le deja caer que quizás debería dejar su puesto de director y cuidarse pero él no duda en rechazar su propuesta y aunque expresa su malestar porque haya hablado con Luz termina accediendo a someterse a un chequeo.

Cristina no duda en mostrarse entusiasmada por la propuesta de don Pedro de ofrecerle una parte del porcentaje de los beneficios de las ventas del perfume. Sin embargo, Luis se opone a esta decisión pues considera que es injusto que solo sea ella quién reciba una compensación y finalmente consigue que el marido de su madre acepte dividir el 5% de los beneficios entre todo el equipo.

En la tienda, Fina se da cuenta de que no se le da bien el trabajo del revelado de fotografías y encima la señora Almenar no ha dudado en criticar a Fina como fotógrafa. Mientras, en la cantina, Gaspar se enfrenta a don Agustín por entrometerse en su relación con Manuela y decide dar un paso más allá al pedirle matrimonio.

Por último, Marta confirma las sospechas de que el sabotaje viene desde dentro de la empresa tras descartarse que fuera por parte de Cobeaga. Tras ello, Damián encomienda a Tasio que lleve a cabo la investigación. Y Andrés revela a Begoña que sospecha que el espía es un trabajador de Perfumerías De La Reina y no duda en pensar en su primo.

Capítulo 365 de 'Sueños de libertad' - Martes 5 de agosto

Gabriel y María en 'Sueños de libertad'

Tasio interroga a Luis y a Cristina por el robo de la muestra de Cobeaga tras ponerle al mando de la investigación del sabotaje. Después, Andrés se suma con un creciente interés en saber qué tipo de relación tiene Cristina con Gabriel para despejar las sospechas que tiene sobre su primo. Después, Cristina empieza a sospechar de que el acercamiento que tuvo Gabriel con ella fue para robar la muestra de Cobeaga y decide hablarlo con Andrés.

Claudia no duda en hablar con su tía Manuela sobre su relación con Gaspar y tras sus consejos, ella se arma de valor y visita al dueño de la cantina para revelarle que pese a que no está enamorada de él si que quiere seguir con su relación. Sin embargo, Gaspar, muy decepcionado decide romper definitivamente con ella.

Por otro lado, Joaquín les cuenta a Damián y Marta la decisión de don Pedro de darles un 5% de los beneficios de la venta del perfume a Luis y Cristina. Algo que no hace demasiada gracia a los De La Reina pues creen que es algo que puede perjudicar a la larga. Tras ello, Damián no duda en criticar ante Digna el juego sucio de don Pedro con la medida de los beneficios y ella se muestra firme en su defensa de su marido.

Gabriel siente que Andrés está cada vez más cerca de poder desenmascararlo y no duda en hablar con María y le confiesa además que Begoña rechazó su propuesta de invitarla al casino porque no quería que Julia pueda molestarse. Y María decide hablar con la niña para explicarle la relación que hay entre su madre y Gabriel. Después, Begoña no duda en amenazarla por hablar de su vida privada con su hija.

En casa de los Merino, Gema sorprende a Teo rebuscando en el cajón del dinero y ella se preocupa por las mentiras de su ahijado y la relación que está teniendo con Raúl. Por su parte, Fina sigue muy desanimada tras la opinión negativa de la señora Almenara y planea dejar el mundo de la fotografía y para tratar de levantarle el ánimo y de que no tire la toalla, Claudia y Carmen proponen hacer una exposición con sus mejores fotos. Finalmente, don Pedro recibe las pruebas de su chequeo médico y le confiesa a Luz que sabe desde hace tiempo que padece un cáncer de páncreas y tras dejarlo estar ahora la enfermedad es terminal.

Capítulo 366 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 6 de agosto

Gema y Joaquín en 'Sueños de libertad'

María se vuelve a acercar a Andrés con un beso y opta por confesarle a su marido que Julia ya sabe que Begoña y Gabriel están iniciando una relación. Por su parte, Begoña trata de hablar con la pequeña pero ella se muestra algo dolida porque su madre no le haya contado nada. Mientras, Gabriel trata de ganarse la confianza de Julia.

Por otro lado, Irene ve como su hermano trata de enmendar sus errores con Cristina. Mientras, Marta sigue pensando que la propuesta de don Pedro de darle un 5% de los beneficios a los perfumistas es inviable y opta por hablar con Pelayo. Tras ello, su marido decide ayudarle y visita a Luis para tratar de convencerle de las consecuencias negativas que tendría para la empresa esa medida y aunque él sigue sin achantarse, Cristina sí que decide renunciar a ese beneficio.

En casa de los Merino, Gema estalla después de que Luz comenta que le falta dinero en su cartera como le pasó a ella y está convencida de que Teo está detrás de todo esto y decide hablar con él. Finalmente, el niño termina confesando la verdad. Mientras que Digna decide hablar con don Pedro y le expresa que quizás el tema de los beneficios puede salirles caro pues el resto de los trabajadores pueden pedir también una subida de sus sueldos.

Manuela se siente muy arrepentida por el daño que le ha podido hacer a Gaspar al hablar de sus sentimientos y él también le sigue dando vueltas a su ruptura arrepintiéndose de lo sucedido. Por su parte, Carmen se muestra feliz de ver que su hermano Chema ha regresado de París tras el éxito de su ruta.

Luz visita a María para examinarle y ver si ha mejorado y al tocarle las piernas percibe como parece que está reaccionando al estímulo y sospecha de que pueda estar teniendo una leve mejoría pero después de que María le diga que no ha notado nada rechaza cualquier tipo de cambio.

Finalmente, Marta pilla a Andrés tratando de entrar en la habitación de Gabriel para encontrar algún tipo de prueba de que fue su primo quién está detrás del sabotaje pero ella cree que se está obsesionando con él. Y al entrar, Andrés descubre el pasaporte de su primo y en él ve que antes de volver a Toledo pasó por Francia. Y tras ello, Andrés acusa a Gabriel del sabotaje delante de Begoña y a ella le recrimina que haya hablado con Julia de su relación con su primo.

Capítulo 367 de 'Sueños de libertad' - Jueves 7 de agosto

Damián y Andrés en 'Sueños de libertad'

Gabriel no duda en pedirle explicaciones a Cristina por la charla que tuvo con Andrés sobre él y tratar de saber hasta donde ha llegado esa conversación y sus sospechas. Sin embargo, la hija de Irene no se amedrenta ni se deja manipular por el abogado. Tras ello, Gabriel llega a la conclusión de que necesita un chivo expiatorio para que cargue con la culpa y despejar cualquier tipo de sospechas hacia él.

En casa de los Merino, Gema y Joaquín están completamente perdidos y desbordados por el comportamiento de Teo pues temen que vuelva a robar. Paralelamente, Raúl descubre la verdad de todo este asunto al ver que el moratón que tiene es porque está siendo víctima del acoso de un compañero en el colegio y le aconseja para que hable con sus padres. Por otro lado, Chema se reencuentra con Claudia y no duda en utilizar sus armas de seductor con ella pero Raúl lo descubre y le pone al corriente de que han iniciado una relación.

Por su parte, don Pedro trata de advertir a su hermana de que Damián está jugando con ella pues sigue enamorado de Digna y solo trata de utilizarla en su guerra con él. Irene se muestra firme ante su hermano pero en realidad está intranquila y decide hablar con Damián para pedirle que sea sincero con ella y no le haga daño. Tras ello, Damián decide contactar con José, el padre de Cristina y antiguo amor de Irene, para saber la verdad sobre don Pedro.

Andrés decide señalar a Gabriel ante toda la junta de ser el máximo responsable del robo de la muestra de Cobeaga y no duda en mostrar como estuvo en Francia antes de llegar a Toledo. Pero el abogado consigue rebatir todas sus acusaciones y que todos crean que el señalamiento de su primo es puramente por celos por su relación con Begoña. Precisamente, la enfermera está preocupada por la tensión que existe entre los primos por su culpa.

Damián no duda en enfrentarse con Andrés por haberle puesto en evidencia al señalar a Gabriel como el culpable del sabotaje de Brossard. En medio de todo, Tasio descubre que entre las pertenencias de Remedios, la operaria de la fábrica a la que Gabriel ha estado asesorando legalmente, tiene una copia de la llave del laboratorio.

Capítulo 368 de 'Sueños de libertad' - Viernes 8 de agosto

Claudia, Fina, Carmen y Gaspar en 'Sueños de libertad'

Don Pedro ha conseguido mermar la seguridad de Irene en su relación con Damián y siente que cada vez hay más cercanía entre su amado y Digna. Quien se encuentra en una encrucijada por culpa de don Pedro es Luz pues se siente incapaz de guardar el secreto de la enfermedad del empresario.

Tras el descubrimiento de Tasio, él y Andrés prosiguen con la investigación y deciden interrogar a Remedios para entender cómo pudo llegar la llave a su taquilla. La mujer niega cualquier tipo de acusación y aunque Andrés está convencido de que alguien la ha utilizado, Damián no duda en llamar a la guardia civil y la señala como la ladrona del robo de la muestra de Cobeaga que llegó a las manos de Brossard.

Gema decide hablar con Raúl y le pide que se aleje por favor de Teo y no le entretenga con su trabajo pues está convencida de que el comportamiento tan extraño del niño es culpa suya. El mecánico respeta su decisión pero ella termina descubriendo que el problema de Teo tiene que ver con el acoso escolar.

Claudia y Carmen consiguen con la ayuda de Gaspar montar una exposición con las fotos de Fina y Pelayo se queda completamente asombrado con el talento de Fina y decide mover sus hilos para conseguirle un trabajo como fotógrafa. Por otro lado, Damián se cita con José, el padre biológico de Cristina, pero él le deja claro que no piensa contribuir a hacer daño a Irene y a su hija.

Gabriel se muestra orgulloso de que los planes le estén saliendo bien al conseguir que Remedios haya pagado el pato del robo de la muestra de Cobeaga y con ello disuadir todas las sospechas de Andrés. Tras ello, no duda en confesarle a María que está listo para seguir con su plan de acabar para siempre con los De La Reina. Por último, Andrés sigue convencido de que Remedios no es la topo de Brossard y Begoña también desconfía aunque le deja claro que está convencida de que Gabriel es inocente.