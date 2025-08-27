Solo Kiko Matamoros se atrevería a utilizar este término para ridiculizar a Telecinco por sus audiencias

Desde que hace dos años Mediaset decidió cancelar 'Sálvame' y vetar a buena parte de sus rostros, algunos de ellos como Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban no han dudado en cuestionar los movimientos de la que fue su cadena, criticar algunos de sus programas y reírse de sus audiencias.

Y eso es lo que ha vuelto a hacer ahora Kiko Matamoros. Una vez parece descartado la vuelta de algunos de ellos a Telecinco pues se mantendrán en TEN y Canal Quickie con 'No somos nadie', parece que el colaborador ha vuelto a pronunciarse alto y claro sobre el grave momento que atraviesa Telecinco.

En las últimas semanas, los datos de Telecinco están siendo muy alarmantes sin llegar al doble digito en prime time y con un day-time bajo mínimos. De hecho, Telecinco está a punto de cerrar el mes de agosto con nuevo mínimo histórico (un 8%).

Y precisamente sobre ese dato se ha querido manifestar Kiko Matamoros en su cuenta de "X" verbalizando lo que muchos creen sobre la actual directiva de Mediaset. "No suelo entrar en estas cosas, pero me resulta escandaloso el hundimiento de una cadena que fue durante años líder de audiencia, o segunda opción en el peor de los casos", empieza diciendo.

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Matamoros se pregunta como es posible que con estos datos no haya dimisiones y no duda en utilizar con sorna el nombre de la cadena. "¡Y no ruedan cabezas directivas! Ánimo a los trabajadores de Telecinco, ahora TELEQUINTOS", sentencia.