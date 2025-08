Silvia Intxaurrondo se corona al fijarse en lo que no se puede obviar al hablar del futuro de Mazón tras la DANA

Tras volver de sus vacaciones este lunes y volver a liderar la mañana en 'La Hora de La 1', Silvia Intxaurrondo ponía el foco este martes en el futuro de Carlos Mazón y si repetirá como candidato en las próximas elecciones pese a su nefasta gestión de la DANA.

"Vamos a acercarnos a Valencia porque ya saben ustedes que está aumentando el runrún sobre el futuro político de Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat valenciana se va a reunir con su consejo de Gobierno en apenas unos minutos", empezaba diciendo la presentadora.

Asimismo, Silvia Intxaurrondo recordaba que "él lo que dice es que está centrado exclusivamente en la reconstrucción de la DANA en las zonas afectadas precisamente por las lluvias torrenciales y de ahí no sale". Lo hacía antes de conectar con una reportera que estaba justo a la Generalitat Valenciana y explicaba que el presidente Mazón no había querido hacer declaraciones a los medios.

En ese sentido, la reportera relataba que el futuro de Carlos Mazón y su continuidad como el presidente del PP en la Comunidad Valenciana dependerá de la reconstrucción y de las encuestas. "Está salvado un poco por la campana de los escándalos de corrupción que hay", recalcaba.

La reflexión de Silvia Intxaurrondo sobre el futuro de Mazón que muchos comparten

Silvia Intxaurrondo y Cristina Monge en 'La Hora de La 1'

Tras escuchar las últimas declaraciones de Carlos Mazón, Silvia Intxaurrondo recogía como la ministra Diana Morant ha asegurado que el presidente de la Generalitat Valenciana no ha utilizado los fondos del gobierno que le proporcionan para la reconstrucción y que lo que está haciendo es frenar la recuperación.

"La pregunta es si seguirá Feijóo manteniendo su apoyo a Mazón", se preguntaba la presentadora de 'La Hora de La 1' conectando con Lorena Baeza que se encontraba en la sede de Génova y explicaba como el líder del PP de momento mantiene su apoyo a Mazón y que valorarán la candidatura cuando llegue el momento y que será en octubre cuando se cumpla un año cuando quizás mueven ficha.

Tras conectar con la politóloga Cristina Monge para analizar el futuro de Carlos Mazón y escuchar a sus tertulianos, Silvia Intxaurrondo lanzaba una última reflexión muy compartida. "Solo una cuestión porque a mí me da pudor en el caso de la DANA hablar de cómo se debe sustituir o no sustituir a Carlos Mazón, que el PP necesita otro candidato, que si él repite, que si es Camps, que si necesita el apoyo de Vox cuando realmente de lo que no hemos hablado todavía es que hay 229 fallecidos por la DANA y no se puede obviar dentro de una maniobra política el dolor de los familiares de los fallecidos", sentenciaba la presentadora.