Silvia Intxaurrondo dice alto y claro si le costó el despido su entrevista a Ayuso y lanza un órdago a Feijóo

Silvia Intxaurrondo se reincorporaba este lunes a 'La Hora de La 1' tras disfrutar de sus vacaciones y tras la silenciosa marcha de Marc Sala. A la espera de saber si se quedará con el programa matinal en solitario o si contará con un nuevo compañero, la periodista ha visitado el podcast de la Cadena SER, '¿Y tú qué miras?' junto a otros dos rostros de RTVE como Inés Hernand y Marc Giró.

En este podcast, los tres profesionales han hecho balance de la temporada junto a Mariola Cubells hablando de la cancelación de 'La familia de la tele' y los éxitos de 'Late Xou' y 'La Hora de La 1'. Pero además, Silvia Intxaurrondo hace referencia a las dos entrevistas más complicadas a las que se ha enfrentado en los últimos años.

Por un lado, la que le hizo a Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia desde el 'Telenoticias' de Telemadrid cuando le preguntó y le cuestionó por el Hospital Zendal. "¿Tú crees que te costó el cargo esta entrevista?", le pregunta directamente Mariola Cubells haciéndose así eco de todo lo que se dijo tras la salida de la periodista de la cadena autonómica en 2021.

"Esto era un domingo por la tarde, que me dijeron que existía la posibilidad de entrevistarla. No era una entrevista prevista ni preparada con tiempo. Comenzó tranquilamente, le planteé las preguntas, pero a mí no me acababa de convencer lo que me decía, la verdad", empezaba diciendo Silvia Intxaurrondo tratando de poner contexto sobre cómo se fraguó dicha conversación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras lo sucedido aquel día, Silvia Intxaurrondo recuerda que "en Telemadrid se bloqueó todo el mundo". "Salí del estudio y el equipo me dijo: 'Ojo, qué valor tienes'. Yo no entendía por qué. Luego vi lo que se estaba liando en Twitter", rememora dejando claro que no le dio importancia a lo que pasó pues solo hizo su trabajo.

En ese sentido, la presentadora de 'La Hora de La 1' no duda en dar la cara por su profesión y recordarles a los políticos que "tienen que saber que van a tener enfente un periodista". "No un periodista como yo, sino un periodista como todos nosotros. Que pase lo que pase y estemos donde estemos, ya sea en Telemadrid o en RTVE, estaremos ahí", añadía.

El órdago de Silvia Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo

Y aunque se habla mucho siempre de sus entrevistas a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo, Silvia Intxaurrondo no duda en recordar la que le hizo a Pedro Sánchez recordándole lo que había defendido en su día sobre la amnistía. "Cada persona ve la realidad como le viene bien", sentencia al respecto. En ese sentido, no dudaba en responder a lo que le había cuestionado Cubells al principio. "Una entrevista, únicamente, no cuesta el cargo", recalca.

Precisamente, al hablar de lo que se lio con su entrevista a Alberto Núñez Feijóo en la que le desmontó sus falacias, Silvia Intxaurrondo hace una confesión. "Durante un tiempo me contenía al hablar de esta entrevista porque vi la reacción que provocó. Ahora, mirándolo con distancia, si hubiese podido en el momento habría sacado media sonrisa porque me la estaba colando. Y el tono", añade.

Por último, la presentadora aprovechó para dejar claro que le encantaría poder volver a entrevistar a Alberto Núñez Feijóo aunque parece que la tienen vetada. "Quiero que venga Feijoó a entrevistarle de nuevo, quiero que vengan los líderes autonómicos, y quiero que venga cualquier responsable y portavoz del PP, lo que ocurre es que no quieren venir", concluye.