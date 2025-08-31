Marta Flich describe con tres sentenciadoras palabras el linchamiento del PP a Sarah Santaolalla

Sarah Santaolalla ha saltado al centro de la polémica después de que el Partido Popular haya pedido su despido de RTVE en redes sociales. La periodista propinó unas duras palabras a la formación de Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en 'Malas Lenguas'. Y tras defenderse de las críticas de la derecha, Marta Flich le ha lanzado un mensaje que deja claro su posicionamiento en la polémica.

"Exigimos a RTVE que prescinda de Sarah Santaolalla después de insultar a 11 millones de españoles", publicaba el Partido Popular en su cuenta de X después de que la periodista se mostrase muy crítica con los errores de los populares en su plan contra incendios. Así, la colaboradora del espacio de Jesús Cintora tildaba a los integrantes del partido de "inútiles mentales y laborales".

"Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox", llegó a expresar la también colaboradora de 'Mañaneros 360'. Una duro recado desde la cadena pública que no ha sentado muy bien a Alberto Núñez Feijóo y el resto de su formación, y por la cual la comunicadora ha tenido que volver a tomar la palabra en televisión para defenderse.

Tengo más respeto por la ciudadanía que algunos partidos que aspiran a gobernarla.

No me utilicen para sus campañas.

No manipulen mis palabras.

— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 27, 2025

Desde 'Malas Lenguas' Sarah Santaolalla quiso cortar de raíz todas las acusaciones sobre su intervención. "No voy a permitir que manipulen personas que mienten. Jamás he insultado o insinuado que los ciudadanos sean inútiles, idiotas o cualquier otro tipo de palabra", sentenció la periodista desde la mesa de Jesús Cintora.

"Lo que he exigido es que el PP no nos tome por tontos, que es lo que llevan intentando hacer durante mucho tiempo. Dejen de perseguir a la prensa y de pedir dimisiones, y que empiecen a pedirla al bueno de Mazón por su gestión", terminaba señalando la periodista, a lo que Marta Flich no ha dudado en reaccionar en redes con un contundente mensaje.

— Marta Flich (@martaflich) August 28, 2025

"¿Sabes qué? Que te quiero", publicaba la presentadora en su cuenta de X mencionando a la periodista. "Te quiero yo. Gracias por tanto", respondía la tertuliana, mostrando su buena relación con Marta Flich antes de que esta oficialice su llegada a Televisión Española con 'Directo al grano', el nuevo magacín vespertino que presentará junto a Gonzalo Miró en las tardes de La 1, cuya fecha de estreno aún se desconoce.