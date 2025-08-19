Lorena García, obligada a parar la entrevista con Esther Muñoz en Antena 3 tras un incidente en directo

Este martes, 19 de agosto, Lorena García ha entrevistado en 'Espejo Público' a Esther Muñoz, la nueva portavoz del PP en el Congreso, quien se encontraba ubicada junto a un árbol a las puertas del Congreso de los Diputados. Casualidad o no, el caso es que cuando la sustituta de Susanna Griso le ha hecho la pregunta más polémica, la política tuvo que frenar en seco la entrevista por culpa de una abeja.

"Ayer el juez Peinado nos sorprendía con ese titular de haber imputado con un delito más a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, en este caso por malversación. ¿Qué respuesta dan ustedes a toda esta investigación?", le preguntó Lorena García. Una cuestión a la que Esther Muñoz no pudo responder, ya que acababa de recibir una picadura en pleno directo.

"¡Ay, me acaba de picar una abeja! ¡En directo!", se escuchó decir a la portavoz del PP. "¡Ay, pobre!", exclamó la presentadora de Antena 3. Aunque intentó quitar hierro al asunto al desvelar que "no soy alérgica, así que, todos tranquilos". Una vez se repuso, pudo responder a la pregunta que le había formado Lorena García sobre el nuevo delito que se le imputa a la mujer de Pedro Sánchez.

"Cosas del directo", reconoció Lorena García tras el percance

Y es que, realizar una entrevista en directo junto a un árbol tiene sus peligros. "Y, ¿cómo, dónde, dónde le ha picado la abeja? Si no es mucha indiscreción", se interesó la presentadora, antes de poner fin a la accidentada entrevistada. "Pues, me ha picado justo detrás de la espalda. En la pierna", contestó Esther Muñoz, visiblemente dolorida.

"Pues que no sea nada. Cosas del directo", sentenció Lorena García, despidiendo así a la invitada. "Cosas del directo, seguro que no será nada", concluyó la política, mientras el programa abría el plano para que la audiencia pudiera ver en entorno donde sucedió el percance, a las puertas del Congreso de los Diputados.

Hace un año, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, también protagonizó una divertida 'pelea' con una avispa mientras era entrevistada por Ana Terradillos en 'La mirada crítica' desde los jardines del Palacio de la Moncloa. Como dijo muy bien Lorena García en 'Espejo Público', son cosas del directo.