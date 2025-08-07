Como cada verano, o siempre que Susanna Griso coge vacaciones, Lorena García se pone al frente de 'Espejo Público'. Un programa en el que la periodista está como pez en el agua. Así lo ha reconocido en una entrevista para Bluper: "Tengo la suerte y lo digo siempre, de hacer un programa con muchísimo rigor".

Pese a llevar "bastantes años en esto", reconoce que "tengo los nervios típicos, pero estoy con muchísimas ganas. Siempre deseando que llegue el verano y hacerme cargo de 'Espejo'". Quizá la parte que menos le gusta es el tema de las audiencias: "Todos los que trabajamos en televisión estamos obsesionados con la audiencia. La primera obsesión es hacer un buen programa, que yo creo que con 'Espejo' es lo que intentamos, que el programa del día siguiente sea el mejor posible".

"Pero se trabaja también con el objetivo de que la gente te vea en casa, y eso revierta buenos datos de audiencia. Nosotros a las 8 de la mañana todos los días estamos viendo las audiencias y analizando la curva. Este tema ha ido bien, este tema ha ido un poquito peor, dónde se va la gente, dónde entra más gente. Entonces, obsesión un poco, pero sobre todo por hacer un muy buen programa y que la gente te vea", confiesa Lorena García.

Lorena García, sobre su enfermedad: "Psicológicamente lo llevo regular"

Lorena García en 'Espejo Público'.

En cuanto el momento más complicado que ha vivido en 'Espejo Público', la periodista reconoce haberlo pasado "mal en temas que a mí personalmente me han tocado más. Los temas sociales los llevo regular, los gestiono regular porque me afectan mucho. Momentos de derrumbarme, pues mira, el incendio de Valencia del edificio en febrero de 2024. Cuando nos enteramos de una familia que había fallecido al completo. Yo reconozco que ahí me derrumbé. Me parece una noticia tan dura, tan triste, tan injusta".

"La Dana también, porque he estado allí, lo he vivido, lo he visto, he estado con la gente. Esos momentos sí que son un poquito más complicados, la gestión del lado emocional", confiesa Lorena García, quien, recientemente, pasó por un bache de salud por el que tuvo que pasar por el quirófano. La presentadora reconoce encontrarse "físicamente bien", aunque está "vigilada, porque era una tumoración rara que requiere controles continuos cada tres meses. De momento, todo bien: la recuperación fue muy buena. Era un un tumor muy localizado y pequeño, y tuve un médico extraordinario".

Si bien a nivel psicológico admite haberlo pasado "regular porque me ha costado el asimilar la sensación de sentirme vulnerable. Y estoy aprendiendo a convivir con esa incertidumbre que es el tener algo que sabes que se puede reproducir, y que posiblemente te obligue a pasar por el quirófano. Esa es la realidad".

La periodista reconoce ver "muy poca" televisión

"El mensaje que lancé el primer momento y que quiero seguir lanzando es que hay que revisarse, hay que ponerse siempre en manos de médicos cuando veamos que algo hay raro. Y no saltarse una revisión. Que es lo que estoy haciendo yo, yendo cada tres meses. Hay que ir al médico, con la mejor actitud y con ganas", asegura.

Sobre a lo que ve en televisión, Lorena García confiesa que ve "muy poca. Sobre todo veo los informativos de Antena 3, que sigo a diario. Algo de series y otros programas, siempre en formato a la carta. En cualquier caso, con dos niños en casa, la mayoría de las veces son ellos quienes deciden qué ver".