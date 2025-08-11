La vida actual de Nuria Yáñez, Fresita 22 años después de 'Gran Hermano 5': de ganadora del reality a cantante

Fue en el año 2003 cuando España entera se enamoró de Fresita durante su paso por 'Gran Hermano 5'. Nuria Yáñez, como se llama realmente, conquistó a todo el país con su carácter inocente y dicharachero. Tanto es así, que consiguió hacerse con la victoria en una edición en la que coincidió con Aída Nízar, casualmente la primera expulsada.

Veintidós años después, la de Salou ha regresado a Telecinco. Este domingo 10 de agosto, Fresita ha visitado el plató de 'Fiesta'. Lo ha hecho para presentar su nuevo single, 'La donna che amo', un dueto junto a su pareja, Tony Boluda al que conoció, según contó ella misma en el magacín vespertino en Sabadell: "Yo vi a Tony y me encantó, pero él no me hacía ni caso. Pasaba por delante de donde trabajaba, pero ni me miraba porque era muy guapo, muy creído".

Sin embargo, el destino los volvió a reunir. "Cuando ya éramos cuarentones nos volvimos a encontrar y empezamos a quedar para tomar café en un bar de Las Ramblas de Barcelona, y hasta hoy", explicó. Ahora, ambos compaginan su relación sentimental con su vida artística. 'La donna che amo' es su primer single, un tema que le ha devuelto la ilusión.

Fresita recuerda su inesperado salto a la fama

Nuria reconoció que no le importa que sigan refiriéndose a ella como Fresita. Y recordó que su salto a la fama le llegó totalmente por sorpresa, ya que antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra trabajaba en un camping como recepcionista: "Yo quería estudiar Arte Dramático, pero tengo muy mala memoria y estudié Relaciones Públicas. Entonces lo aplico a comunicar".

Con motivo de la visita de la catalana y, de paso, para celebrar el 25 aniversario de 'Gran Hermano', 'Fiesta' realizó un ranking con los mejores momentos de su historia. Entre ellos estaba la victoria de Ismael Beiro, las broncas de Bea La Legionaria o la reacción de Jorge Berrocal a la expulsión de María José Galera con su mítico '¡Quién me pone la pierna encima!'. Como no podía ser de otra forma, también estaba el momentazo que vivió Fresita con una vaca.