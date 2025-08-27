'La Promesa', avance del próximo capítulo del jueves 28 de agosto: El miedo a un asesinato

El inesperado regreso de Lorenzo desata el caos en La Promesa. Todos tiemblan ante la amenaza que representa su vuelta. Curro y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Además, el capitán consigue forzar las cosas para provocar la ira de Curro, ¡y está a punto de conseguirlo!

Manuel comunica a Toño y Enora las intenciones de Pedro Farré de comprar sus acciones. Estos discrepan sobre qué camino debe tomar Manuel. ¿Cuál será la decisión final? Pero no es el único frente abierto de Toño: duda sobre su relación con Enora al saber que Simona y Candela conocen la verdad sobre su matrimonio.

Pía y Ricardo enfrentan un ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debe abandonar La Promesa. Por su parte, Martina y Catalina no tienen buenas noticias tras haber hablado con el barón de Valladares… De forma inesperada, Vera recibe una visita que lo cambia todo: ¡su hermano Federico!

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 28 de agosto

El regreso de Lorenzo sigue impactando a Ángela y Curro, que ven cómo el capitán los instiga a confesar que le detuvieron por su culpa. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que se haya librado de prisión?

Además, Ángela teme que Curro mate al capitán de un arrebato. Ante tanta presión, Ángela y el lacayo acabarán decidiendo que la mejor opción es marcharse lejos de La Promesa.

A la hora de la verdad, Alonso se ve obligado a ir a hasta la casa del barón de Valladares, casi a suplicarle un nuevo encuentro. ¿Conseguirá algo de esta forma?

Leocadia y Cristóbal continúan con su aventura, y así la señora se entera de si su hija sigue preguntando por asuntos laborales. En la zona de servicio, la culpa que arrastran las cocineras las lleva a confesar a Manuel que le dijeron a Toño que sabían que no estaba casado con Norberta.

El esperado reencuentro entre Vera y su hermano Federico sucede… pero él no entiende del todo las decisiones que tomó su hermana.