'La Promesa', avance del capítulo del martes 12 de agosto: Lorenzo, con el agua al cuello por Curro

María Fernández se queda helada al descubrir que Samuel continúa siendo sacerdote en su regreso a La Promesa. La doncella se muestra decepcionada y herida con su amado, que duda de si quedarse en palacio para no ser ninguna molestia. Petra, por su lado, le tiende la mano y le dice que la casa de los Luján siempre estará abierta para él.

Además, Samuel se reencuentra por primera vez con el nuevo mayordomo, Cristóbal Ballesteros, quien no acepta la estancia del párroco en La Promesa. Esto provoca un gran choque entre el mayordomo y Petra. En paralelo, Catalina, envalentonada por el agradecimiento de sus trabajadores, insiste en su ideal de justicia social, desatando más tensiones con Adriano, Jacobo y Martina.

Lope, desesperado por el estado de tristeza en el que anda inmersa Vera por su familia, le propone ir al teatro junto a Teresa, pero la criada rechaza el plan. Entretanto, se produce un desencuentro entre Toño y Manuel cuando el hijo de Simona insinúa que el heredero del marquesado siente cierto recelo de su relación con Enora.

Manuel, por su parte, no comprende cómo su padre saca la cara por Leocadia continuamente, y le hace ver que Leocadia está intentando aprovecharse de ellos con burdas manipulaciones. El joven está dispuesto a desenmascarar sus verdaderas intenciones.

Instalado en el palacio sigue el coronel Fuentes, lo que no deja de generar nerviosismo e inquietud en Lorenzo. Teme que tras la presencia del oficial haya algo más. Y, efectivamente, lo hay. Mientras, Curro lidia con la decepción de Ángela, que lo acusa de traicionarla al llamar al coronel a sus espaldas.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 653 del martes 12 de agosto

Cristóbal, afrentado por Petra, sigue sin estar de acuerdo en que Samuel permanezca en La Promesa y, mucho menos, que se aloje en la zona del servicio. Y quiere su expulsión. Petra es la única que se opone frontalmente a él mientras María Fernández continúa dolida y decepcionada.

El uniforme del coronel Fuertes pone nervioso a muchos en La Promesa, pero a ninguno como a Lorenzo, que se verá con el agua al cuello tras el paso que va a dar Curro. Y Manuel se juega su empresa cuando le hace una propuesta a Leocadia que no será del agrado de la señora.

Entretanto, Ángela continuará enfadada con Curro y solo la intervención de Pía podrá lograr que ella lo perdone. Quien no tiene perdón para Ricardo y Pía es Santos. Por eso, Ricardo se ve en la obligación de trazar un plan para anular su matrimonio con Ana.