'La Promesa', avance capítulo del viernes 22 de agosto con una relación clandestina que nadie imaginaba

Manuel discute con Alonso más fuerte que nunca en La Promesa por el control de su empresa. Desconfía de Leocadia e insiste en querer tener el control. La tensión con su padre le duele más que el conflicto empresarial, por lo que Enora lo anima a que se reconcilie con él. Alonso, abatido, se siente fracasado.

Martina, rota por todo el sufrimiento que está creando su cisma con Catalina, mantiene su pretensión de marcharse con Jacobo. Ángela y Curro celebran la calma tras la marcha de Lorenzo y vuelven a soñar con un futuro juntos. Leocadia evita confesarle a Ángela que Lorenzo la pidió en matrimonio. ¿Cuánto tiempo logrará ocultarlo?

La duquesa de Carril visita a Vera y le revela que su hermano Federico no quiere verla… Aunque Lope sospecha que le ha mentido. Toño reprende a Simona y Candela por entrometerse en su vida privada.

En paralelo, María, Teresa y Vera hablan de los secretos que todos ocultan. Pía es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo. Inesperadamente, Petra la protege, pero exige saber toda la verdad.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 22 de agosto

Petra salvó a Pía cuando Cristóbal la descubrió fisgoneando en su despacho, pero la doncella no se libra de dar explicaciones al ama de llaves. Alonso no busca explicaciones de Catalina, pero sí hacerla entrar en razón: no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana.

Vera y Teresa se cuelan en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril. El único objetivo de Curro siempre ha sido que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, pero aprende que, a raíz de eso, debe asumir una carga muy pesada.

Cristóbal organiza unos encuentros muy extraños con Ángela, que levantan las sospechas de varias personas. Lo que nadie se espera es el gran secreto que oculta junto a Leocadia: ¡el nuevo mayordomo y la señora de Figueroa son amantes!