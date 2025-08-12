'La Promesa', avance capítulo del miércoles 13 de agosto: El arresto de Lorenzo y una amenaza de muerte

Cristóbal, afrentado por Petra, sigue sin estar de acuerdo en que Samuel permanezca en La Promesa y, mucho menos, que se aloje en la zona del servicio. Y quiere su expulsión. Petra es la única que se opone frontalmente a él mientras María Fernández continúa dolida y decepcionada.

Entretanto, Ángela también seguirá enfadada con Curro y solo la intervención de Pía podrá lograr que ella lo perdone. Quien no tiene perdón para Ricardo y Pía es Santos. Por eso, Ricardo se ve en la obligación de trazar un plan para anular su matrimonio con Ana. Mientras, Manuel se juega su empresa cuando le hace una propuesta a Leocadia que no es del agrado de la señora.

El uniforme del coronel Fuertes pone nervioso a muchos en La Promesa, pero a ninguno como a Lorenzo, que se ve con el agua al cuello tras el paso que da Curro de entregarle los documentos que acreditan que el capitán anda en negocios turbios.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 654 del miércoles 13 de agosto

Estalla la bomba de la semana en La Promesa: Curro delata a Lorenzo ante el coronel Fuentes, desatando una cadena de acontecimientos que culmina con la inesperada detención del capitán de la Mata ante la atónita mirada de toda la familia Luján. Antes, Lorenzo amenaza de muerte al muchacho. Le dice que acabará con él aunque sea lo último que haga.

Manuel lidia con la incertidumbre sobre su empresa y la ambigüedad de Leocadia, mientras observa con cierto recelo la felicidad de Toño y Enora, cuya relación va viento en popa. María Fernández se entera de que hay algo romántico entre ellos y comenta preocupada con sus compañeras que Toño es un hombre casado.

Vera y Lope trazan un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella y deciden enviarle una carta. En paralelo, Samuel vuelve a generar división entre los criados y el implacable Cristóbal, pero Toño y Petra defienden su valía con firmeza hasta el punto de que Toño le pide al mayordomo que le acompañe al refugio para ser consciente de la bondad del sacerdote.

Adriano y Alonso estrechan lazos tras compartir su preocupación por Catalina, que sigue enrocada en su postura. Martina recibe al barón de Valladares, que asegura que quiere hablar con ella del conflicto.