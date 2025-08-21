Frank Blanco sorprende al confesar cómo se enteró de la cancelación de 'Tardear' y da pistas de su futuro

Telecinco vivirá un arranque de nuevo curso televisivo este septiembre despidiendo para siempre a 'Tardear' a pocos días de cumplir los dos años de vida. El magacín será reemplazado por el nuevo espacio vespertino de Joaquín Prat tras echar el cierre definitivo en agosto, y Frank Blanco ha dudad en sincerarse en una reciente entrevista sobre el momento en el que recibió la noticia.

Cuando el presentador cedió el testigo a Verónica Dulanto a mitad del verano para disfrutar de su tiempo de descanso, desconocía que sería la última vez que se pondría al frente del magacín que llegó a las tardes de Telecinco en 2023 de la mano de Ana Rosa Quintana. "Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de Levante que te despeinaba", ha confesado el comunicador en una entrevista para Diez Minutos publicada este miércoles.

Frank Blanco se sincera sobre el fin de 'Tardear': "La cadena necesitaba un poco más"

Y es que, después de que la reina de las mañanas regresase a su franja con 'El programa de AR', Frank Blanco y Verónica Dulanto lideraron un cambio de imagen del programa que finalmente no ha calado entre la audiencia. "Lo esperaba a medias. Aunque el programa ha mejorado su franja en un punto en el último año y medio era consciente de que la cadena necesitaba un poco más para mantenerlo en parrilla", ha explicado el presentador.

"Lo habíamos hablado", confiesa el compañero de Verónica Dulanto, que antes de formar tándem con la presentadora ya había ejercido de maestro de ceremonias en 'Tardear' cuando Ana Rosa Quintana se ausentaba del espacio, cada viernes y en vacaciones. "Confío en que más pronto que tarde me veáis en pantalla, aunque al final eso no depende de mí", resuelve el comunicador.

Cabe recordar que, además de su presencia en 'Tardear' desde 2023, Frank Blanco también se ha dejado ver por algún que otro plató de realities de Telecinco en calidad de colaborador, como en los debates de la última edición de 'Gran Hermano'. Por lo que no sería de extrañar que con 'Supervivientes All Stars' y el reality de convivencia a la vuelta de la esquina, el presentador se sume al sofá de tertulianos.

"Es que hay tardes que se complican un poco. A veces estoy rodeado de una decena de personas y todas son muy buenas y quieren hacer su trabajo pero deberían saber que no pueden hablar todas a la vez", ha confesado el conductor de 'Tardear', que salvo el caos puntual del formato asegura haberse sentido "muy a gusto" en su etapa al frente del programa.