El comentario de un soltero de 'First Dates' que dinamita su cita por los aires: "Las mujeres te obligan..."

Silvia acudió a 'First Dates' en busca de un hombre tatuado con el que superar su última ruptura. Y aunque Rafa cumplió el perfil al compartir su afición por la tinta, la soltera de Barcelona descubriría rápidamente que el empresario no tenía nada que ofrecerle con uno de los primeros comentarios que hizo nada más arrancar la velada.

"No me gusta la soledad y quizá por eso suelo estar en pareja, soy enamoradiza también. Estoy poco acostumbrada a estar sola", confesó la cocinera de 46 años de Barcelona, asegurando que no tenía un prototipo en concreto, pero que tener tatuajes supondría un plus. Una casilla que Rafa tachó nada más entrar al restaurante. "Me gusta su estilo", aseguró la soltera nada más verlo.

Una soltera se planta ante el comentario de su cita en 'First Dates': "Eres mujer, eres posesiva seguro"

Sin embargo, su encanto se quedaría justo ahí, en su estilo. "Ahora estoy en un momento de travieso, soy un sinvergüenza en toda regla", bromeó el soltero de 'First dates' en su vídeo antes de saludar a Silvia, a quién sacó más de una sonrisa al inicio de la velada con sus gustos compartidos hasta que cruzó demasiadas líneas en un extraño arranque de sinceridad.

Silvia y Rafa en 'First Dates'

"Lo que pasa es que las mujeres sois muy posesivas todas, lo queréis todo. Pero os pasa solo a las mujeres, a los hombre no nos pasa", afirmó con rotundidad el empresario mientras la cocinera se quedaba perpleja. "Bueno, hay de todo", advirtió Silvia con resquemor para justo después condenar lo escuchado ante las cámaras del programa. "Todas las mujeres no somos iguales al igual que yo no puedo generalizar a que todos los hombres son iguales", señaló visiblemente molesta.

"Segurísimo, eres mujer, eres posesiva", insistió el participante de 'First Dates' acusando a su cita de ser celosa en pareja. "No soy de atar tampoco si me das confianza. Pero como me mientas una vez...", le advirtió entonces Silvia tratando de quitar hierro al asunto sin demasiado éxito. "Lo malo es que la mayoría de mujeres te obligan a mentir. A lo mejor son cosas tontas, pero se enfadan por una chorrada y uno dice para qué se lo voy a decir", explicó el soltero.

"El amor puede durar, pero no es eterno"

"A veces es mejor decir una cosa piadosa sin maldad", aseguró Rafa ante las cámaras de 'First Dates' mientras explicaba a su acompañante el tipo de mentiras que diría en pareja. "Yo no me tomaría mal que me dijeras este perfume no me gusta, pues pruebo otro. Prefiero que me digas eso a enterarme de que no te ha gustado mi perfume. Yo soy totalmente sincera", resolvió con rotundidad Silvia, lamentando lo opuestos que eran.

"Bueno eso es lo normal en un hombre, pero en las mujeres es de otra manera", volvió a insistir el soltero, agotando la paciencia de su cita, pero también llegando a una conclusión propia. "En esta cita quizá falte un poco de picardía, un poco de chispa", lamentó el empresario, también consciente del final que iba a tener la velada. Pero no se quedó ahí en sus cuestionables reflexiones. "18 meses dicen que dura el amor", aseguró el de Barcelona.

"No puede ser hombre, depende de muchos factores", le respondió la soltera de 'First Dates', visiblemente agotada de discutir con su acompañante. "Yo he podido estar enamorada durante cuatro años de relación o lo he podido estar un año", aseguró Silvia dejando algo cortado a su pretendiente. "El amor puede llegar a durar, pero tampoco eterno... 8 o 10 años", resolvió el catalán ante las cámaras.

Y en el momento de la verdad, ambos fueron conscientes de que abandonarían el restaurante por caminos separados. "No tendría una segunda cita porque eres muy guapa, hemos estado bien pero no ha habido nada... No ha habido feeling", explicó Rafa. "Yo he estado muy a gusto con él, me ha caído genial como amigos pero como pareja no ha habido nada", sentenció también la soltera.