"Dais vergüenza": La demoledora denuncia de Cristina Saavedra ('La Sexta Noticias') ante lo que se vive en Gaza

Cristina Saavedra además de ser periodista y presentadora de 'La Sexta Noticias', ha destacado siempre por su labor humanitaria. De hecho, es responsable de proyectos de la ONG Global Humanitaria en Costa de Marfil. Es por eso que no puede entender lo que está pasando en la Franja de Gaza.
A través de su cuenta de X, la periodista ha publicado un hilo de tuits denunciando el genocidio de Israel. Además, se muestra muy dura con los políticos y los medios de comunicación por su inacción ante lo que está sucediendo. "Resulta que 22 meses después, ONU mediante, ya podemos decir que en Gaza hay hambruna", comienza diciendo.
Acto seguido, Cristina Saavedra manda un mensaje a los altos cargos: "Políticos, políticas y demás autoridades: "Lleváis casi dos años cifrando, con gesto compungido, los seres humanos asesinados por Israel en Gaza mientras consentís que sigan aumentando sin hacer nada por pararlo". "66.000 os parecerán pocos. Y 19.000 niños y niñas un dato menor. Imaginamos eso porque de otra forma es imposible entenderos. Seguís repitiendo el 'Deeply concerned' cuando ya hace tiempo que vaciasteis de contenido esa expresión porque nunca la acompañasteis de acciones", lamenta.
Cristina Saavedra denuncia la matanza de comunicadores en Gaza
"Asistimos cada día a las imágenes y los testimonios de lo que ocurre en Gaza pero aún así seguís investigando porque no tenéis muy claro todavía si son 'crímenes de guerra'. Crímenes de Guerra porque de Genocidio ni siquiera os atrevéis a hablar (salvo contadas excepciones) pese a las pruebas y análisis certeros y fundamentados como los de Francesca Albanese y otros relatores", prosigue la presentadora de La Sexta.
A continuación, Cristina Saavedra lanza una pregunta: "¿Vais a hacer lo mismo que tras el genocidio de Ruanda cuando salisteis a tratar de lavar vuestras conciencias porque no actuasteis y, entre las muchas mentiras, nos contasteis que es que no os habéis enterado bien de lo que estaba pasando?".
"Este genocidio lo tenéis en vuestros móviles, en directo, porque hay periodistas contándonoslo desde allí. Los que quedan, porque muchos ya han sido asesinados. En concreto, más periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación que en ningún otro conflicto. Y NO OS MOVÉIS", critica Cristina Saavedra, lamentando la matanza de numerosos comunicadores en Gaza.
"En este punto, además de sobre ustedes, políticos, conviene hablar de esos medios de comunicación, con sus directores, con sus editores, con algunas de sus 'estrellas', con algunos de sus redactores que se han negado a trasladar el trabajo que nos ha llegado desde allí. Trabajo de compañeros y compañeras periodistas que se juegan la vida. A muchos de ellos les llega tarde este texto. Muertos. Muertas. Tiempo pasado. Final. Silencio", continúa.
El demoledor mensaje de la periodista a las autoridades y medios de comunicación
Tras esto, recuerda al periodista asesinado recientemente en Gaza: "Cuando Anas Al Sharif denunció amenazas de muerte y acoso por parte de Israel, muchos medios no lo quisieron contar. Les dio igual. El día de su asesinato (y de otros 5 compañeros) esos medios salieron como adalides de la lucha por la defensa del periodismo, de sus trabajadores y bla bla bla. Hipócritas. Quedan allí periodistas, compañeras y compañeros. Ojalá habléis de ellos antes de que vuelen por los aires".
Y vuelve a lanzar otra pregunta a los altos cargos: "¿De qué están hechos ustedes, políticos, políticas, autoridades, medios, jefecillos, para no actuar? Exploradas todas las vías para alcanzar una respuesta razonable, 22 meses después aún es obligatoria esta pregunta".
Cristina Saavedra también se muestra muy crítica con la actitud de la sociedad: "Y se desliza también aquí una mirada a una sociedad que grita por lo bajo, que no acaba de llenar las calles, que jamás ha vivido algo así en directo y que de alguna manera no acaba de conectar con aquel dolor. Y ante la pregunta razonable ¿pero qué podemos hacer?: Salir, gritad, presionemos a los políticos, a los que un día dimos el espacio que ocupan".
"Si te tengo que pedir que a los muertos, o a los huérfanos y huérfanos de Gaza les pongas la cara de alguien a quien amas, el problema lo tienes tú. Ustedes, políticos, políticas, autoridades, medios y periodistas que han callado y calláis, lleváis para siempre una condena. Aunque no os atrevéis a mirarla, es vuestra. Cómplices por inacción y por silencio. Cargad con lo vuestro. Dais vergüenza", sentencia con dureza Cristina Saavedra.
