Cristina Saavedra consterna al despedirse de ‘La Sexta Noticias’ ante su «temporada más difícil»

Cristina Saavedra ha pasado los que han sido, sin duda alguna, los dos peores años de su vida. La presentadora de La Sexta perdía en poco lapso de tiempo a varios familiares muy queridos, como eran su abuela, su madrina y sus dos hermanas. Por tal motivo estuvo ausente de la televisión hasta septiembre de 2022, cuando se reincorporó a ‘La Sexta Noticias’ hasta este viernes, que ha finalizado la temporada.

Su reincorporación al trabajo no le ha resultado nada fácil, como así lo ha reconocido ella misma a través de su perfil de Instagram. Sobre una foto en la que aparecían la mayoría de sus compañeros de ‘La Sexta Noticias’, la periodista escribía un emotivo mensaje en el que ha resumido a la perfección lo duro que ha sido este año para ella.

«Termina mi temporada más difícil. Al dolor solo lo calma el amor y eso no me ha faltado ni un solo día. Este es mi equipo y no podría tener uno mejor. Gracias infinitas, compañeras y compañeros», ha escrito Cristina Saavedra. Ha sido precisamente en estos compañeros en los que la periodista se ha apoyado para hacer frente a estas duras pérdidas.

Como era de esperar, la presentadora de Atresmedia ha recibido numerosas muestras de cariño en los comentarios a su fotografía. Una instantánea que, según una de sus compañeras, ha hecho «arriesgando su vida» al subirse a una mesa para hacerla y que de esta forma cupieran todos. «Los juncos aunque se doblen siempre acaban mirando al cielo de nuevo, felices vacaciones», le ha escrito la periodista Joanna Ivars. Mientras que la reportera Guiomar Roglán le ha puesto: «Te lo mereces».

Las duras pérdidas de Cristina Saavedra en apenas dos años

Desde el año 2020, Cristina Saavedra ha tenido que hacer frente a importantes pérdidas familiares. Primero tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su madrina por culpa de la Covid-19. Poco tiempo después recibió con gran pesar la noticia de la muerte de su abuela. Sin embargo, la pérdida más dura estaba por llegar, pues a los pocos días anunció la muerte de su hermana pequeña, por culpa del cáncer.

La periodista intentó sobreponerse a estos tres duros golpes tan seguidos. Y, cuando estaba recuperándose, a los pocos meses le diagnosticaron un cáncer a su otra hermana, la mayor, quien falleció en la primavera del 2022. Al volver al trabajo tras unos meses de ausencia, sus compañeros la recibieron con muchísimo cariño y un ramo de flores.

Una sorpresa que a Cristina Saavedra emocionó mucho. «Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte», publicó en sus redes sociales en aquel momento.