Christian Gálvez define a Roberto Leal con estos términos indiscutibles como su sustituto en 'Pasapalabra'

por Eva Callejo

Christian Gálvez concedió unas declaraciones a Abel Planelles donde habló sin tapujos sobre el actual presentador de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra', que actualmente se emite en Antena 3 con enorme éxito de audiencias, fue el concurso que catapultó a la fama a Christian Gálvez. El mostoleño presentó el programa durante su emisión en Telecinco, de 2007 a 2019. Antes de él, estuvieron al frente Silvia Jato, Constantino Romero y Jaime Cantizano, en su primera etapa en Antena 3.

Fue en el año 2019 cuando Mediaset perdió el concurso y regresó a la cadena de Atresmedia, con Roberto Leal como maestro de ceremonias. Sobre quién ha sido el mejo presentador de la historia de 'Pasapalabra' se ha mojado Christian Gálvez en unas declaraciones al periodista Abel Planelles.

"¿Te pasa un poco como Pablo Motos y David Broncano con Roberto Leal?", le espetó Planelles. Una pregunta directa a la que él contestó: "Primero, no nos enfrentamos. Y segundo, me parece el mejor presentador de 'Pasapalabra' que hay. Lo he dicho 1.000 veces y lo volveré a repetir. Es el único y es el mejor. Me parece un profesional como la copa de un pino".

Christian Gálvez ensalza a Roberto Leal: "Es un titán"

De esta forma, Christian Gálvez deja claro que no hay ningún tipo de animadversión hacia el andaluz, sino más bien todo lo contrario: admiración. "La trayectoria que ha llevado, cómo se ha reinventando, cómo se ha adaptado… Me parece que es un titán", añade con contundencia el presentador de Mediaset.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Abel Planelles fue más allá. Sin pelos en la lengua, le comentó: "Tengo ganas de veros peleando en un evento parecido a 'La velada del año'". Ante esto, Christian Gálvez le recordó que "yo hice la portada de 'Men's Health' hace unos años y no lo mantuve y el tío es un titán. Yo me rendiría a sus pies, le daría un abrazo y le diría: 'Tío, eres un crack'", sentencia.

Así, el marido de Patricia Pardo pone de manifiesto que no hay ningún tipo de rivalidad con Roberto Leal, como algunos han llegado a pensar. ¿Le veremos próximamente de invitado en 'Pasapalabra' al igual que ha estado recientemente Silvia Jato? Desde luego, sería un momentazo televisivo.

