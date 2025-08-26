Atronadora sentencia tras la muerte de Julio (Nacho Olaizola) en 'Valle Salvaje': "El único que merecía un final digno"

Tras varios días cebando una muerte, 'Valle Salvaje' ha vivido este martes el trágico final de su segunda temporada en TVE con la triste pérdida de uno de sus grandes protagonistas. Un acontecimiento que supondrá un antes y un después en la ficción creada por Josep Cister ('La Promesa').
La incógnita de quién muere ya ha sido resuelta después de que fueran Adriana (Rocío Suárez de Puga), Rafael (Marco Pernas), Julio (Nacho Olaizola) y Úrsula (Cristina Abad) los que estaban en peligro después del plan de esta última para acabar con su prima echando veneno en su copa.
Finalmente, ha sido Julio, el personaje interpretado por Nacho Olaizola el que caía fulminado tras beber la copa con el veneno. Todo podría hacer indicar que ha sido por error pero ¿y si realmente Úrsula ha matado a quién quería? Eso es lo que se puede deducir del avance del primer capítulo de la tercera temporada de 'Valle Salvaje' que TVE estrenará este miércoles.
De esta forma, la muerte de Julio da un giro a todo y deja muchas incógnitas abiertas. La primera como decimos es si Úrsula a quién de verdad quería matar era a Adriana o a Julio después de ver como él la traicionaba y decidía salvar a su hermano y a su mujer para que pudieran ser felices juntos acabando así por completo con los planes de Úrsula de casarse con el Gálvez de Aguirre. Por otro, queda ver cómo afecta esta muerte a todos los personajes y qué pasará ahora con la relación de Adriana y Rafael.
La audiencia de 'Valle Salvaje' en shock con la muerte de Julio
Como cabía esperar, la muerte de Julio en 'Valle Salvaje' ha dejado en shoch a los fans de la serie de TVE. Son muchos los que no han dudado en comentar lo sucedido con el personaje al que interpreta Nacho Olaizola pues la mayoría no se esperaban que fuera él quien iba a morir en este final de la segunda temporada.
De hecho, son varios los que no dudan en criticar a los guionistas por matar a uno de los que consideraban que era de los mejores personajes de la ficción. "El mejor actor de la serie sin lugar a dudas" o "que manera de destrozar la serie" eran algunos de los comentarios que se han podido leer en redes.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram