Atronadora sentencia tras la muerte de Julio (Nacho Olaizola) en 'Valle Salvaje': "El único que merecía un final digno"

Tras varios días cebando una muerte, 'Valle Salvaje' ha vivido este martes el trágico final de su segunda temporada en TVE con la triste pérdida de uno de sus grandes protagonistas. Un acontecimiento que supondrá un antes y un después en la ficción creada por Josep Cister ('La Promesa').

La incógnita de quién muere ya ha sido resuelta después de que fueran Adriana (Rocío Suárez de Puga), Rafael (Marco Pernas), Julio (Nacho Olaizola) y Úrsula (Cristina Abad) los que estaban en peligro después del plan de esta última para acabar con su prima echando veneno en su copa.

Finalmente, ha sido Julio, el personaje interpretado por Nacho Olaizola el que caía fulminado tras beber la copa con el veneno. Todo podría hacer indicar que ha sido por error pero ¿y si realmente Úrsula ha matado a quién quería? Eso es lo que se puede deducir del avance del primer capítulo de la tercera temporada de 'Valle Salvaje' que TVE estrenará este miércoles.

De esta forma, la muerte de Julio da un giro a todo y deja muchas incógnitas abiertas. La primera como decimos es si Úrsula a quién de verdad quería matar era a Adriana o a Julio después de ver como él la traicionaba y decidía salvar a su hermano y a su mujer para que pudieran ser felices juntos acabando así por completo con los planes de Úrsula de casarse con el Gálvez de Aguirre. Por otro, queda ver cómo afecta esta muerte a todos los personajes y qué pasará ahora con la relación de Adriana y Rafael.

La audiencia de 'Valle Salvaje' en shock con la muerte de Julio

Como cabía esperar, la muerte de Julio en 'Valle Salvaje' ha dejado en shoch a los fans de la serie de TVE. Son muchos los que no han dudado en comentar lo sucedido con el personaje al que interpreta Nacho Olaizola pues la mayoría no se esperaban que fuera él quien iba a morir en este final de la segunda temporada.

De hecho, son varios los que no dudan en criticar a los guionistas por matar a uno de los que consideraban que era de los mejores personajes de la ficción. "El mejor actor de la serie sin lugar a dudas" o "que manera de destrozar la serie" eran algunos de los comentarios que se han podido leer en redes.

No puedo creer que SE ATREVIERON A MATAR A JULIO EL ÚNICO QUE MERECÍA UN FINAL DIGNO REPITO EL ÚNICO QUE MERECÍA UN FINAL DIGNO #ValleSalvaje pic.twitter.com/E69LLiL36x — eliana 🥀 (@moonsogolden) August 26, 2025

cómo que la va a palmar el más buenín de todos NO TE CREO #vallesalvaje — sandra (@bitizdravas) August 26, 2025

Entonces Úrsula se ha equivocado o lo ha hecho queriendo para mantener a Rafael? #ValleSalvaje — Spunky Sheila (hirripiši) (@SheiSketch) August 26, 2025

Pues Julio tenía todas las papeletas y así ha sido #ValleSalvaje pic.twitter.com/QWHTQFwulJ — Miriam (@MiriamMinguez) August 26, 2025

DEP.

El mejor actor de la serie sin lugar a dudas. @ValleSalvajeTVE #donjulio — Alejandro Parra (@aparrayag) August 26, 2025

En dos días se han cargado a dos grandes actores. Bernardo es uno de los personajes más nobles y luchadores de 'Valle Salvaje' y Julio, buena persona e incomprendido 🫩 — Empar Arnau (@an_empar) August 26, 2025

Qué manera de destrozar la serie ! — María Mercedes (@MaraMer40477137) August 26, 2025

que julio tenía que palmarla para que adriana y rafael estén juntos era obvio, ¿PERO YA? shockeada #ValleSalvaje — Reme ۞💚 (@reme_roman) August 26, 2025

Estaba cantado que Julio iba a ser el muerto, pero qué consigue Úrsula? Que Adriana y Rafael puedan casarse?#ValleSalvaje — juanrg_1206 (@juanrg_1201) August 26, 2025

Hay que reconocer que los del #ValleSalvaje les gusta sorprender, yo esperando que se convierta en un Gran Villano y ellos me lo matan... — María Jessica (@MariaJessica87) August 26, 2025

Ha muerto Julio 😭😭😭😭😭 Pues nada, el siguiente sea Rafael que es el peor personaje que he visto en una serie #ValleSalvaje — Nubearis (@Nubearia) August 26, 2025

No os perdono que hayáis matado a mi Julio. 😠 #ValleSalvaje https://t.co/kbkHWwRIsA — Hablemos de Novelas ✒ (@LorenTvNovelas) August 26, 2025

Pudiendo matar a Adriana os cargais a Julio, incluso era más interesante cargarse a Rafael... #ValleSalvaje — San! ⭐ (@Sandraaaaa19) August 26, 2025